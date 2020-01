Les enfants ont aussi le droit de goûter au café littéraire

Inviter les petits à s’initier à la lecture dans des endroits conviviaux et en famille: l’idée semble simple. Pourtant elle n’avait pas encore été réalisée avant que Carole Dubuis, auteure de pièces de théâtre et présidente de Tulalu, association de promotion de la littérature romande, la concrétise lors d’un projet pilote dans le cadre d’un diplôme en gestion culturelle.

«Je suis devenue maman en 2016 et j’ai commencé à chercher des lieux où on pouvait facilement boire un café avec des enfants. Je trouve que les bistrots se prêtent bien à des lectures et permettent aux parents comme aux petits de prolonger l’échange en consommant quelque chose sur place, explique Carole Dubuis. Entre février et avril 2019, elle a testé son concept auprès de 210 jeunes pousses et leurs accompagnants dans deux cafés lausannois. Les lectures étaient menées par des comédiens professionnels. «Nous avons remarqué que ces derniers captent plus facilement l’attention des petits, même en restant très proches du texte», poursuit-elle.

Le succès est tel que des parents enthousiastes souhaitent que l’aventure se poursuive. Soutenue par le Bureau lausannois des familles, l’association La Limonade Littéraire voit le jour en juillet dernier et Carole Dubuis en devient secrétaire générale. Elle lance sa première demi-saison mercredi 22 janvier. Cinq dates suivront jusqu’au samedi 4 avril dans trois bistrots lausannois, les Avenues, le Java et Chez Tof. L’événement est gratuit. Le nombre de places étant limité, les réservations sont recommandées.

Côté public, des lectures sont proposées aux 2 à 4 ans et aux 4 à 8 ans, les premières étant plus courtes (trente minutes) afin de s’adapter à l’attention des plus petits. Le comité sélectionne les ouvrages jeune public, en privilégiant au maximum les éditeurs romands. «Il est sensible au message du texte, à sa qualité mais aussi à sa capacité à être théâtralisé.»

Au-delà de donner le plaisir de la lecture, l’initiative souhaite aussi offrir des espaces de reconnexion aux familles, privilégiant la dimension sociale loin des smartphones. L’association travaille déjà sur le programme de la saison d’automne et prévoit d’élargir le choix des lieux de rencontre hors Lausanne. «On regarde du côté de Vevey, d’Yverdon et en campagne vaudoise.»

Lausanne, divers cafés

Me 22 janv., 29 janv., je 6 fév., me 4 mars, sa 7 mars, sa 4 avril

Rés.: info@limonadelitteraire.ch

Page Facebook: La Limonade Littéraire