Marie-Thérèse, une étoile parmi des drones dressés

Marie-Thérèse Porchet? Mais non! Marie-Thérèse Poppins!» Et voilà notre persifleuse dame de Gland qui atterrit sur la piste comme une comète, dans un grand manteau rouge de nanny anglaise. A-t-elle lu une annonce dans la presse locale? Toujours est-il qu’elle a trouvé du travail chez Knie. «Nous cherchons une dame gentille, patiente et toujours gaie, avec une voix très douce, qui ne s’énerve jamais, pour garder notre jeune Maycol junior de 1 an (ndlr: le fils de Géraldine Knie et Maycol Errani) », résume Enrico Caroli, le Monsieur Loyal du cirque national.

Disons-le tout de suite, la nounou qui se prétend «sérieuse, polie, ponctuelle, jolie et intelligente» n’est pas un as du landau. Elle secoue comme un prunier le prince héritier de notre famille royale helvétique en débitant des vacheries à la chaîne. À cinq reprises, l’humoriste occupe l’arène pour casser du Bourbine. Elle compare cette institution suisse qu’est le Knie au Cenovis, au Cervin et au Palais fédéral; Micheline Calmy-Rey à une créature hybride, fruit des amours improbables et virtuelles de Dimitri et de Mireille Mathieu; la politique genevoise à «un drôle de cirque qui fonctionne toute l’année», où «Hodgers est à bout de souffle et Maudet Abu Dhabi». Merci Pierre Naftule, comparse habituel de Joseph Gorgoni et virtuose du scud verbal!

Des ovnis, il y en a d’autres dans le ciel du nouveau chapiteau turquoise aux étoiles vermillon, sans poteaux pour gâcher la vue. Des petits drones bien dressés qui tournent au-dessus du sable et changent de couleur. Sur «Dream On», d’Aerosmith, ils obéissent au doigt et à l’œil à l’informaticien de la famille. Franco Knie junior, sur scène avec sa femme Linna et son fils Chris Rui au clavier, a délaissé ses chers éléphants pour des avatars sans trompe ni oreilles, poids plume et régime strictement électronique. C’est une première mondiale, un exploit technique, mais soyons francs, on passe au numéro suivant sans regret.

Car la force du Cirque Knie reste ses grands classiques: les chevaux, puissance et grâce entre les mains de Mary-José, de Maycol Errani et du jeune Ivan Frédéric, s’illustrant dans un numéro avec huit superbes pur-sang arabes. Un contorsionniste en caoutchouc, Alexandr Batuev, qui se range dans une petite boîte où l’on caserait à peine son costume noir de héros de «Mission impossible». «On dirait une araignée!» s’exclame ma voisine, médusée. Les acrobates avec des productions virtuoses hallucinantes à l’esthétique irréprochable (une fois n’est pas coutume dans les arts circassiens): mention très bien pour la troupe Skokov, huit jeunes femmes russes qui jouent les filles de l’air sur leurs deux balançoires, pour l’exquise sirène anglaise Laura Miller et sa piscine qui devient cercle de feu, pour les Fratelli Errani/Spicy Circus sur trampoline et pour les 2-zen-0, duo canadien évoluant de façon époustouflante sur un double cerceau aérien.

Autre valeur sûre que le public adore: la famille. Les spectateurs craquent à tous les coups devant la 8e génération de Knie à arpenter la piste aux étoiles. La petite Chanel Marie, bien droite dans ses bottes rouges d’écuyère avec ses lamas, est déjà douée de toute l’assurance qu’il faut pour reprendre le flambeau. Et que serait le cirque sans un clown? Coperlin, fils d’un ventriloque que les amoureux du Cirque Knie ont vu souvent sous le chapiteau, passe son temps à saborder ses tours de prestidigitateur et à se moquer de lui-même. Cocasse!

«Je suis formidaaaable!»

Alors, quand Marie-Thérèse Porchet/Poppins lance: «C’est moi qui devrais être la patronne ici!» on se demande si elle ne plastronne pas un peu trop. Au fond, à part des Suisses allemands, qui sait-elle dresser, celle-là? La grande gueule peut bien entonner «Je suis formi-formi-formidaaaaaable» sur l’air d’Aznavour, «incon-incon-incomparaaaaable», elle est bien obligée de reconnaître, à la fin du spectacle, que c’est toute la troupe du Cirque Knie qui est «Formidable!»

«Je figure sur l’affiche, mais la star, c’est le cirque»

Joseph Gorgoni

La créature de Joseph Gorgoni se remet en piste pour une quatrième tournée avec le cirque national. Interview.

Knie et vous, c’est une histoire d’amour?

Une histoire d’amitié, en tout cas! C’est la quatrième fois que je me produis chez eux et je m’y sens bien. Je ne fais pas partie de la famille, mais on a du plaisir à se voir, à vivre et à travailler ensemble. Donc tout est plus facile! En 2001, j’ai assuré uniquement la partie romande de la tournée, j’ai ajouté la Suisse italienne en 2004. Et en 2010, c’était toute la Suisse! Mais cette année, je ne vais pas chez les Bourbines.

Et pourquoi donc?

C’était trop pour moi, je n’avais pas le temps. Les Knie ont aussi besoin de noms pour faire venir le public. Mon personnage est un peu connu en Suisse alémanique, mais pas autant que celui de Helga Schneider, qui joue actuellement à Berne. Une vraie dame, elle, pas un travelo!

Depuis quand se prépare le retour de Marie-Thérèse?

Cela fait des années que les Knie me demandent de revenir chez eux. Oui, d’accord. Encore faut-il trouver une idée pour raconter une histoire. Car au cirque, on ne peut pas inventer n’importe quoi. Et puis Géraldine Knie est tombée enceinte. Elle a accouché de son troisième enfant. Là, on s’est dit qu’on tenait le sujet: Marie-Thérèse allait devenir nounou. À partir de là, nous pouvions broder…

Quand vous dites «nous», c’est vous et Pierre Naftule?

Oui, bien sûr, et ça fonctionne ainsi depuis que Marie-Thérèse existe. Les idées viennent un peu des deux, même si les trucs les plus délires sont de moi. On s’amuse beaucoup quand on imagine les scènes, quand Pierre les écrit. Il a une manière extra de mettre les mots juste là où il faut pour que ça fasse rire. C’est une sorte de magicien! On s’est revus dernièrement pour refaire la fin du spectacle que je faisais en compagnie de Spidi. Dès qu’il a su que je revenais, le clown du cirque a voulu que je le fasse travailler, car il aimait se déguiser, faire le pitre. Et là, il est mort. Quelle tristesse.

Vous ne travaillez pas pareil sur la scène ou sur la piste.

Si je venais présenter sous le chapiteau le spectacle que je fais au théâtre, ça ne marcherait pas du tout! Le cirque a un public beaucoup plus familial, et il faut en tenir compte. Je figure sur l’affiche du Knie, mais la star, c’est le cirque. Les représentations que je donne ici sont beaucoup moins éprouvantes au niveau physique que celles que je fais au théâtre. La fatigue est différente. Le spectacle de cette tournée dure deux heures dix, et je suis là tout le temps. Les artistes de la tournée font leur tour de piste et puis s’en vont. Moi, je dois garder l’énergie, rester concentré tout le temps et tenir compte des autres. Je ne suis pas tout seul, quoi! C’est ce qui change.

Comment intervenez-vous dans le spectacle?

Je lie le tout, à la manière d’un clown de reprise. J’interviens cinq fois en tout. Cette année, je fais peu de prestations véritablement circassiennes. Je vole un peu dans les airs, je réalise des acrobaties avec les frères Errani, évidemment, et je me produis avec un chameau. On aurait pu imaginer à nouveau un numéro avec les chèvres ou avec les chevaux, ça marche bien. Mais pourquoi Marie-Thérèse ferait-elle du cheval, alors qu’elle doit s’occuper d’un enfant? Ça n’a pas de sens!

Regrettez-vous qu’il n’y ait plus d’éléphants chez Knie?

C’est vraiment les animaux que je préfère au cirque. Il y en avait huit quand j’ai commencé, en 2001. La dernière fois, ils n’étaient déjà plus que trois. J’ai eu la chance de travailler avec Patma, à l’époque, qui était d’une grande douceur. Alors oui, je regrette les éléphants, ils amenaient un truc incroyable au spectacle. Mais c’est devenu trop compliqué, trop dangereux. Et puis il y a tellement de restrictions maintenant, d’attaques des milieux de défense des animaux… Or, en vingt ans, je n’ai jamais vu quelqu’un chez Knie élever la voix contre un éléphant ou un cheval. Ils sont respectueux des animaux, et les répétitions sont toujours ouvertes. Bien sûr, les éléphants se sentent mieux dans la brousse quand ils sont nés là-bas. Maintenant, ils se trouvent à Rapperswil… Reviendrez-vous une cinquième fois?

Il n’y a pas de comédiens humoristes qui sont venus autant de fois que moi au Cirque Knie, je crois. Après, il y a une histoire d’âge. Je vais être ridicule…

Comment vieillit Marie-Thérèse?

Elle est toujours aussi méchante, mais ça lui retombe dessus. C’est ainsi que cela fonctionne.

Interview: Françoise Nydegger

(24 heures)