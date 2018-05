Markus Imhoof filme les migrants avec son cœur

Markus Imhoof, un réalisateur suisse et engagé. Dans «Eldorado», il raconte les migrants et entremêle cela à ses propres souvenirs d’enfance. Ce parallélisme entre les deux accroît l’émotion dictée par le sujet. Il force son auteur à écrire son film à la première personne. «Eldorado» relève alors tout autant de l’autoportrait que du témoignage.

Comment avez-vous approché les migrants que vous filmez?

Il faut de la patience et de la volonté. Chaque matin, lorsque j’ouvre le journal, je lis des histoires de migrants. Et je me dis chaque fois qu’il faut que je refasse «La barque est pleine», fiction que j’ai réalisée il y a 40 ans, mais sous forme de documentaire. Au début, lorsque nous les approchions en bateau, nous n’avions même pas le droit de faire une photo. En plus, je me sentais coupable de ce qui allait leur arriver, c’était terrible. Pour avoir la première autorisation pour «Eldorado», il m’a fallu trois mois. Grâce à mon précédent film, «More than Honey» (Ndlr: documentaire sur les abeilles), j’avais un peu d’argent pour commencer celui-ci. Alors on a débuté très vite. Et pour le coup, nous avons vraiment vécu à nouveau «La barque est pleine».

Mais dans le film, vous confrontez cette réalité à vos propres souvenirs d’enfance. N’était-ce pas trop douloureux?

Au début, je ne pensais pas évoquer cela. Je ne voyais pas la réalité en face, ou peut-être n’avais-je pas le courage de la voir. Mais le film parlait de Giovanna, cette jeune fille de réfugiés que j’ai connue lorsque j’étais petit. Lors d’une réunion avec les producteurs, je me suis mis à parler d’elle et, tout à coup, j’ai éclaté en sanglots. J’ai retrouvé une lettre qu’elle avait écrite. Elle m’offrait le miroir de sa tragédie. Cette histoire d’amour entre deux enfants — car comment l’appeler autrement? — est la base de mon empathie. D’ailleurs, j’ai laissé cette histoire, ces souvenirs, m’envahir au montage. C’était l’Eldorado de mon enfance.

Qu’avez-vous découvert en faisant ce film?

Que la machine qui traite les réfugiés a en réalité une grande étiquette morale et humaniste. Mais le contraste entre cette machine et la réalité est très fort.

Êtes-vous encore en contact avec certains d’entre eux?

Oui, par exemple Akhet Tewende, qui a trouvé refuge chez une famille en Italie, a travaillé en Libye. Il a actuellement une bourse à la Sorbonne mais est illégal en France, ce qui est évidemment absurde.

Avez-vous vu le documentaire de Gianfranco Rosi, «Fuocoammare», qui traite sensiblement du même sujet?

Je l’ai vu après avoir fini le mien, car nous avons tourné pratiquement en même temps. Comme il a gagné l’Ours d’or à Berlin en 2016, c’est sans doute pour cela que mon film y était présenté hors compétition cette année. De toute façon, ce qui comptait, c’était d’avoir une plateforme, d’être visible.

Quel est le rôle du cinéma, selon vous, dans les crises humanitaires?

Je pense que si on ne faisait pas ce genre de film, les crises seraient encore pires. L’empathie doit être la base du cinéma et de la vie. Il y a eu une projection du film à Berne pour Sommaruga et son bureau des réfugiés. Sans cela, nous n’aurions pas pu en parler avec elle. Ou pas aussi bien. (24 heures)