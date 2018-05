«On ne prend pas le risque de payer des têtes d’affiche qui ne remplissent pas forcément»

C’est bien connu, les Prémices font durer le plaisir. Le festival du même nom lance ainsi son deuxième round, samedi, dans 17 coins et recoins de Lausanne. Une cinquantaine d’artistes sont à débusquer dans les clubs, les bistrots, les shops et quelques bouts de terrasse de la ville, en format payant (in) ou gratuit (off). Avec pour axe commun celui de la découverte, qu’il s’agisse de musiciens internationaux ou de groupes romands (la moitié environ).

«On se refuse à mettre en évidence sur le programme l’origine des artistes car cela ne veut plus dire grand-chose», explique Ray Gauthier, architecte lausannois parmi les fondateurs du festival dont il participe à la programmation. À l’heure de l’hyperconnectivité, les musiciens sont innombrables, les tendances totalement volatiles et les frontières stylistiques obsolètes, avec la désormais sacro-sainte «electropop» comme pot commun, parfois jusqu’à la caricature. Mais la profusion n’empêche pas la qualité, à débusquer au fil des rues lausannoises comme au gré d’autant de pages Internet.

À 38 ans, pourquoi vous être lancé dans l’organisation de Prémices?

J’ai toujours suivi en passionné les festivals du coin — j’étais à la première édition du For Noise, en 1997. Avec des amis, nous avions pris l’habitude de nous rendre dans des festivals de découvertes, comme le Great Escape à Brighton ou le Primavera en Espagne. Quand l’Electrosanne et le For Noise ont arrêté, nous avons pensé qu’il y avait une place pour un rendez-vous moins axé sur les styles et les vedettes que sur la curiosité.

Quel est l’intérêt de cette formule?

On ne prend pas le risque de payer des têtes d’affiche qui ne sont pas forcément capables de remplir la salle à la hauteur de leur cachet — cela a plombé le For Noise, par exemple. Collaborer avec sept clubs lausannois sans avoir un espace «à soi» est aussi une manière de garder un budget bas (Ndlr: 50 000 francs) car on n’a pas de frais d’infrastructure, de sécurité, de billetterie, etc. Quand Electrosanne a voulu sortir des clubs, ses ennuis ont commencé.

Prémices a reçu une limite à 85 dB pour ses concerts «en terrasses», la journée. Peut-on proposer de la musique live à ce niveau sonore?

Des concerts avec batterie, clairement non. Alors on fait jouer des DJ et du rap, qui peuvent régler leur volume. C’est pas forcément grave, car nous n’aurions pas la capacité, avec nos 90 bénévoles, de gérer l’infrastructure technique que réclameraient des concerts live.

Quelle est la vitalité de l’offre lausannoise?

Au niveau des clubs, les choses sont bien organisées mais aussi très cadrées suite aux problèmes de sécurité d’il y a une dizaine d’années. Il manque un peu de souplesse, par exemple pour proposer aux groupes débutants plus de lieux de live et de scènes ouvertes, même pour des concerts au chapeau en semaine. Genève a pris ce chemin, et on y constate une scène live d’une énergie incroyable.

Lausanne, divers lieux samedi 26 mai (dès 14 h) Préloc.: petzi.ch (24 heures)