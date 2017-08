Osiris attire plus de 104'000 visiteurs

L'exposition du Musée Rietberg consacrée au dieu égyptien Osiris a attiré les foules. Plus de 104'000 personnes ont fait le déplacement à Zurich pour admirer les résultats d'une récente campagne de fouilles archéologiques sous-marines.

Quelque 293 objets provenant des fouilles ont été montrés au public, dont 250 artefacts provenant de fouilles sous-marines. Depuis l'ouverture de l'exposition, le 10 février, ce sont précisément 104'655 personnes qui sont venues admirer les objets relatifs au dieu égyptien, a indiqué lundi l'institution zurichoise.

Il s'agit d'un record de fréquentation pour ce musée: jamais aucune autre exposition temporaire n'avait attiré autant de visiteurs.

L'exposition est la plus chère et la plus compliquée au niveau logistique jamais mise sur pied par l'institution zurichoise. Elle a déjà été présentée à Paris et à Londres. Zurich est la dernière étape européenne.

Sur les bords de la Limmat, l'exposition «Osiris- Mystères engloutis d'Egypte» a eu un tel succès qu'elle a dû être prolongée d'un mois. La fin prévue était agendée au 16 juillet. Elle a finalement fermé ses portes dimanche.

Cités englouties depuis 1200 ans

Les fouilles sous-marines ont permis de découvrir des objets se trouvant dans les sédiments sous huit mètres d'eau à l'ouest du delta du Nil à plusieurs kilomètres des côtes égyptiennes actuelles. Les fouilles menées par Frank Goddio, fondateur de l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM), ont permis de localiser et trouver les vestiges de Thônis-Héracléion et Canope, deux cités englouties depuis 1200 ans.

L'exposition était complétée par une quarantaine d'objets provenant des collections des Musées du Caire et d'Alexandrie, dont certains sortaient pour la première fois d'Egypte. (ats/nxp)