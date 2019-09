Othon de Grandson reprend des couleurs au château de Morges

Avec la reine Berthe ou le Major Davel, Othon III de Grandson est l’un des personnages les plus importants du patrimoine vaudois. Durant trois semaines dans la cour du château de Morges, une reconstitution historique rappelle le parcours et le destin de celui qui a introduit la tradition de la Saint-Valentin en Suisse et en France, le poète et chevalier qui a succombé en duel face à Gérard d’Estavayer, lors d’une ordalie, procès où le jugement se révèle d’ordre divin.

Passé les lugubres danses macabres qui encerclent le récit de contorsions contemporaines superfétatoires, oublié la musique qui rappelle les pires génériques télévisés des années 90 et abstraction faite de costumes très molletonnés ou d’armures trop rutilantes pour faire oublier qu’une reconstitution se joue sous les yeux du public, ce conte enraciné dans le Pays de Vaud de la fin du XIVe siècle constitue un instructif et dynamique huis clos théâtral, mis en scène par Jan Fantys.

Une chronique moyenâgeuse parfois un peu bavarde mais tissée avec finesse autour de la piété, de la langue et de la rudesse des rapports sociaux de l’époque médiévale. Dans la cour en plein air, quinze comédiens et figurants participent à cette marche funeste vers la mort. Avec, du côté des artistes les plus inspirés, la mutine Ophélie Lou Vouillamoz, qui butine d’un bout à l’autre du récit, un Michel Moulin sombre et inspiré qui campe Arnault de Haarz, confesseur d’Othon et, dans ce rôle-titre, l’imposant et hiératique Edmond Vullioud, à la fois brute épaisse et âme courtoise.