Personne ne s'attendait à une réouverture des musées le 11 mai

Les musées cantonaux et communaux travaillaient à une réouverture de leurs portes le 8 juin. Selon nos informations, certaines directions concernées devaient annoncer pour le 11 mai les mesures de sécurité et quantités nécessaires de matériel sanitaire permettant un accueil du public d'ici la fin du printemps. Berne vient de changer la donne: dans 12 jours déjà, les musées pourront carrément sortir du confinement. La nouvelle réjouit les institutions muséales contactées mercredi, mais elle les a prises aussi par surprise.

«Nous apprenons, tous, à l'instant la possibilité d'ouvrir le 11 mai, avec les mesures de distance et d'hygiène, a réagi dans la foulée Nicole Minder, responsable du service des affaires culturelles de l'Etat de Vaud. Chaque direction doit donc s'organiser, mais toutes avaient déjà préparé des scénarios. Les musées appliqueront donc les plans de protection adaptés pour garantir la sécurité et le confort des visiteurs.» Au niveau cantonal, le MCBA qui venait de dévoiler son accrochage permanent au moment du confinement sera au rendez-vous. Et prolongera jusqu'au 23 août son exposition «À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka». Au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, le public pourra poursuivre la découverte d'«Aux sources du Moyen- ge» et, à l'Elysée, se plonger dans l'atelier photographie de René Burri.

Analyse au cas par cas Ailleurs à travers le canton, les enseignes communales ou privées n'ont pas encore pris leurs décisions. Si la Fondation de l'Hermitage annonçait mardi qu'elle resterait close, reportant les dates d'ouverture de «Arts et Cinéma» au 4 septembre, c'est dans l'urgence que d'autres vont s'organiser. «Pour des questions logistiques, humaines et sanitaires, nous devons analyser au cas par cas les solutions sachant que nous avons appris il y a 15 minutes que notre planification en cours était avancée d'un mois», a confirmé Michael Kinzer.

A Vidy au Musée romain, le montage de la nouvelles exposition doit encore être terminé. Ailleurs (Mudac, Art brut, Musée historique...), tout reste conditionnel et les décisions seront prises dans les jours qui viennent. «Préparer, sur place, la réouverture d'un musée n'est pas forcément possible lorsque les équipes sont petites en nombre, ce qui est le cas de plusieurs musées communaux», craint le chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne qui rappelle que, dans les semaines qui viennent, tous les enfants ne retrouveront pas immédiatement le chemin des écoles ou que les transports publics resteront déconseillés pour les personnes vulnérables. Comités de direction et discussions formelles devraient donc s'enchaîner ce jeudi afin d'évaluer les possibilité et l'opportunité de lever leur rideau dans 2 semaines.