Pour faire face à la concurrence, le Théâtre de l’Octogone aiguise son profil

D’Arno à William Sheller, de Claude Nougaro à Thomas Dutronc en passant par Lio et Jean-Louis Aubert, l’historique musical de l’Octogone se déroule comme un CV grand luxe. En bientôt quarante ans d’activité, le théâtre pulliéran a eu le temps de faire grimper sur sa scène la fine fleur de la chanson pop, française mais aussi anglaise. Entre la danse et le théâtre (lire encadré), la salle subventionnée (1,2 million de budget) avait bien installé sa lourde charpente de béton dans le paysage musical romand.

Mais les temps changent, comme chantait l’autre (qui n’est pas encore venu à l’Octogone). Avec l’arrivée sur la place lausannoise, courant 2015, des deux principaux promoteurs de spectacles — Opus One à Beaulieu, Live Music Productions au Métropole —, les possibilités d’assurer sa dose coutumière de musiciens (environ un quart des 25 événements par saison) se sont réduites, selon la directrice Yasmine Char Wegmüller. «L’offre s’est asséchée car les deux sociétés font jouer en priorité «leurs» artistes dans leurs salles. On sait qu’on passe en tout dernier. Les exclusivités des grands festivals sont aussi devenues très handicapantes. Et la course aux cachets a continué, alors que le porte-monnaie des gens n’est pas extensible. De plus, notre configuration, 450 places uniquement assises, nous fixe une limite de budget et de nature du spectacle.» Durant la saison écoulée, la salle a proposé… un seul concert!

Pointe d’avant-garde

Dont acte. Dès la rentrée prochaine, l’Octogone oublie la course aux opulentes têtes d’affiche pour tenter un menu axé sur la découverte, le curieux, l’équilibre entre les saveurs et les rencontres, avec une belle ouverture sur la création suisse et une pointe d’avant-garde qui ne snobe pas, parfois, les vedettes. Et des prix d’entrée peu salés. À la manœuvre, une timonière de choix: Lori Immi fut à la programmation du Miles Davis Hall, au Montreux Jazz, entre 1997 et 2010. Elle assuma avec bonheur le contenu de cette salle ouverte sur les musiques actuelles, les artistes cultes et les révélations de l’heure.

«Le business est globalement resté le même, dans le sens où il faut constamment rester à l’écoute, aller vers la découverte, explique-t-elle. La grande différence réside dans la férocité accrue entre les acteurs sur le marché. Les exclusivités, les cachets, le nombre de concerts proposés en festivals… J’ai l’impression d’une fuite en avant vers toujours plus, au détriment de l’originalité. Nous ne voulons pas juste aligner des noms.»

Le nouveau paradigme se découvre en partie dans les premiers artistes de la rentrée, «un ballon d’essai» selon Yasmine Char Wegmüller, destiné à s’étoffer. Pully accueillera ainsi la folk précieuse d’Alela Diane (14 novembre), la diva afro-jazz Angélique Kidjo (21 novembre) ou les panoramas électroniques de Christian Löffler, garni d’un quatuor à cordes dirigé par la violoncelliste Sara Oswald (26 janvier 2019). Deux grands noms de la techno et de la nouvelle folk seront annoncés durant l’été… exclusivités festivalières oblige. Honorant «une vieille tradition» qui vit l’Octogone porter la jeune garde suisse d’Auberson et consorts, le menu réserve une soirée à la scène nationale (Puts Marie et Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL, le 20 février).

La nouvelle donne devra rassasier les fidèles et attirer un public renouvelé, entre Montreux et Morges, le rayon d’action actuel du théâtre municipal. Jouable. «Nous nous sommes déjà démarqués par la danse, analyse la directrice. Le théâtre fonctionne bien. Avec la musique, nous voulons offrir des choses qui n’existent pas ailleurs. Et surtout ne pas nous ennuyer!» (24 heures)