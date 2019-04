Pour ses 15 ans de succès, Polymanga se jette à l’eau

Que diriez-vous de quelques petits pas de danse en compagnie d’un danseur confirmé, au rythme des flots du Léman? Ou préférez-vous rester à quai et, dans le Palais des Congrès montreusien devenu le temps d’un week-end temple de la «pop culture» mondialisée, déguster de délicieux piments, parmi les plus forts du monde? Pour ses 15 ans, Polymanga demeure ce grand barnum offert aux amoureux des jeux vidéo, des mangas, des films fantastiques et autres séries télévisées (42'000 visiteurs l’an passé!). Mais il s’essaye à quelques nouveautés, parmi elles une virée sur le lac à bord du «Lausanne», divisé en quatre salles composées de thèmes et d’intervenants différents. On pouvait y croiser, entre autres, Jean-Marc Généreux («Danse avec les stars»), Le Rire Jaune, ou encore Le Tatou. Au total, ce sont près de 30 artistes qui monteront à bord du bateau de la CGN jusqu’à lundi pour des conférences et des rencontres.

«La décision de proposer une telle activité a été décidée au cœur de l’hiver, en décembre dernier, selon Maxime Romelard, bénévole à l’entrée du Polymanga, aujourd’hui responsable du bateau. Mais des ajustements ont été faits jusqu’à encore hier afin de recevoir un maximum de personnes dans les meilleures conditions possible. Le but est de faire vivre une nouvelle expérience aux gens qui viennent prendre part à cette réunion annuelle», explique-t-il. «On souhaite sortir les mangas et les jeux vidéo des conférences des grands halls, et profiter du lac, qui est situé juste à côté du salon. Le fait d’accueillir du monde dans un bateau lors d’une conférence n’est pas nouveau en soi, mais c’est naviguer et le faire en mouvement, sans simplement laisser le bateau à quai, qui est novateur. Cela permet une ambiance plus intimiste aussi», ajoute-t-il.

Croisières plutôt boudées

Ce dernier point a-t-il été réussi au-delà des espérances? Malgré l’enthousiasme de son équipe composée de neuf bénévoles venant de divers pays (États-Unis, Belgique, France), Maxime Romelard se montrait vendredi quelque peu étonné par la faible influence des croisières. Selon lui, «le bateau peut contenir jusqu’à 800 personnes étant donné la disposition prévue pour accueillir les invités, mais les différentes salles sont à peine remplies à moitié. La première croisière, qui est partie à 9 h 30 ce matin, ne comptait qu’une centaine de personnes.» Les membres d’équipage se veulent toutefois rassurants. «On espère que les personnes qui ont fait la croisière en parlent lors de la conférence afin que le bouche-à-oreille fasse grimper le nombre de passagers», nous confie un des volontaires.

Christine, en tout cas, ne boude pas son plaisir. «C’était top, avec une super énergie», assure cette maman venue avec son fils voir et écouter Jean-Marc Généreux. Sur les bateaux mais surtout dans le centre 2m2c, près de 10 000 personnes ont répondu présentes durant la journée de vendredi. Une tendance proche des chiffres de l’année dernière. Le week-end devrait faire augmenter encore la fréquentation avec, parmi les 150 invités, la présence du cruel jeune roi Joffrey Baratheon de la série «Game of Thrones» (dédicaces dimanche dès 14 h et lundi dès 9 h 30, conférence Auditorium Stravinski, dimanche 18 h 30).

Montreux, centre 2m2c Du ve 19 au lu 22 avril (dès 10 h) www.polymanga.com

