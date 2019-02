«Quoi que vous écriviez, ça finira en polémique»

S’il fallait quantifier la popularité de Pascal Obispo, le nombre de sacs de couchage sur le trottoir serait une mesure acceptable. On pourrait croire à un campement de «gilets jaunes» rangé serré sous les imposants portiques de la salle Pleyel; il s’agit de la troupe des supportrices les plus coriaces du chanteur, dont la tournée, avant de rejoindre Montreux le 5 mars, faisait deux haltes sold out dans l’auguste auditorium parisien. Certaines sont là depuis des heures, arrivées au matin histoire de ne pas rater leur place au premier rang et d’apporter à «Pascal» toute l’intensité vocale de leur endurante affection.

Jauger le succès d’Obispo? Proposition a priori absurde, tant le bonhomme trône depuis un quart de siècle au fronton de la variété française, chanteur de ses propres tubes ou compositeur et producteur de ceux des autres — pas grand monde, au registre de la chanson pop «made in France», n’a boudé ses services, de Florent Pagny (la plupart de ses chansons, dont les 2 millions de singles de «Savoir aimer») à Marc Lavoine en passant par Zazie, Calogero, Garou, Johnny Hallyday («Allumer le feu») et Patricia Kaas. Mais sous les lustres haussmanniens, c’est Kurt Cobain qu’Obispo honore, débarquant dans une veste lourdement cloutée du nom du suicidé de Nirvana. Le succès est une chose, la reconnaissance une autre. S’il est habitué au premier, Pascal Obispo est en manque de la seconde.

De Cure à Jésus

À 54 ans, il ne fait pas mystère de son besoin de recentrer son travail, de revenir à «ses bases», après s’être évaporé dans des concepts plus ou moins flous et relativement foireux, de son avatar Captain Samouraï Flower aux comédies musicales sur les traces d’Adam, d’Ève puis de Jésus. En automne dernier, son 12e disque, juste intitulé «Obispo», déroulait comme un fil rouge plus thématique que musical ce retour aux premières amours rock et new wave, pour le moins étonnant concernant l’abonné aux plateaux de Michel Drucker.

«J’étais fan de Claude François quand j’étais petit. Puis, je déménage à Rennes, j’écoute Joy Division, je joue de la basse dans un groupe, on fait la première partie de Killing Joke. Bref: rock! À l’âge de 22 ans, j’arrive à Paris dans l’idée de signer avec une maison de disques. Je me suis aperçu que je savais faire des mélodies, alors je suis passé du côté obscur.» Gloups! Obispo se marre un peu, assure qu’il «se fout des plans de carrière et a toujours fonctionné au coup de cœur.»

«Il n’y a pas de bonne et de mauvaise culture, juste un rapport à l’émotion. Moi, j’aime toutes les musiques. D’ailleurs, Obispo, c’est entre deux O»

N’empêche, sa confession n’est pas loin de la contrition, comme si l’auteur de «Lucie» rosissait de son versant de variété et de ses facilités instrumentales. «J’ai fait des chansons sur trois accords qui ont eu une correspondance avec le public, mais l’art de la mélodie est beaucoup plus mystérieux qu’on ne le croit. «Yesterday», des Beatles, est moins facile à jouer qu’il n’y paraît, bien qu’on puisse aussi l’exécuter en peu d’accords. C’est ce qui rend une chanson intéressante.» Il continue sur le ton de la confidence: «Savoir aimer», ce sont les quatre accords d’«A Forest», de The Cure. Vous croyez que Florent (ndlr: Pagny) connaissait «A Forest»? Évidemment que non. Et peu importe. Il n’y a pas de bonne et de mauvaise culture, juste un rapport à l’émotion. Moi, j’aime toutes les musiques. D’ailleurs, Obispo, c’est entre deux O.»

Négligemment affalée sur la moquette écarlate des escaliers, la vedette déroule un name-dropping passionné des rockers anglo-saxons plus ou moins connus qui épicèrent sa jeunesse, «bercée par la musique des années 80, que je continue de considérer comme la meilleure. Que l’on soit un génie ou un simple pratiquant, on ne se déclare jamais sans avoir aimé profondément quelqu’un d’autre. À la base de tout, il y a le concept du fan.» Baskets Givenchy aux pieds, lunettes façon Bono sur le nez, veste plus tapageuse qu’un miroir de bordel, Obispo est depuis longtemps passé de l’autre côté du miroir, gravitant dans un monde de luxe et de célébrité depuis 25 ans. Peut-il encore «sentir» le parfum de la rue? Pour les plus jeunes, la variété, en 2019, est celle du rap. «Je l’écoute! Je trouve certains trucs super, comme le dernier disque d’Orelsan, ou Stromae. Ce qui me gène dans cette scène, c’est un rapport à la mélodie souvent très pauvre. On a parfois l’impression d’être revenus aux pires moments de la variété du milieu des années 70, quelque chose de très naïf, presque des comptines. OK, ça marche justement là-dessus mais je ne sais pas comment ça va vieillir.»

Maca oui, Polna non

En attendant, Obispo reste branché sur ses classiques. Un dernier mot pour Paul McCartney, dont il admire la solidité scénique. «On voit qu’il est heureux, il est vivant.» En revanche, pas d’ultime phrase pour Michel Polnareff, qui s’est lassé de l’adulation revendiquée de son cadet (Obispo avait écrit la chanson «Fan» en son honneur) et prend un plaisir cruel à le balancer méchamment dans les cordes, bien protégé par l’océan Atlantique. «Le dernier album de Polnareff? No comment. Je ne veux pas juger, je ne suis pas un mec de polémique, surtout quand elle n’est pas importante. Quoi que vous écriviez, ça finira en polémique. On tirera la phrase de l’article, hors contexte, et on montera ça en épingle dans les p… de journaux d’hyènes de mon c… Je veux bien me battre, mais à mains nues.» (24 heures)