Retour aux sources payant pour Rock Oz’Arènes

Les «ouf!» de soulagement ne sont pas le genre de la maison, mais la patronne de Rock Oz’Arènes Charlotte Carrel affichait un large sourire au moment de tirer le bilan de la 26e édition de son festival. Après une cuvée qui se voulait festive, mais qui a peiné à attirer du monde l’an dernier pour le jubilée, la pression était grande. Et grâce à une programmation resserrée sur quatre jours, sans soirée électro ou humour «Aussi pour cause de calendrier trop chargés des artistes» expliquait-on, Rock Oz a bouclé son budget et assuré son futur (du 15 au 19 août 2018).

En chiffres, cela veut dire plus de 33000 personnes sur le superbe site et deux soirées à guichets fermés: la première (Julian Perretta, Cali et Bruel) et la dernière (Claudio Capeo, Jain, Ben Harper et Franz Ferdinand).»On est heureux, parce que cette édition a été éprouvante pour les nerfs côté météo, explique Charlotte Carrel qui portait un canotier comme pour conjurer le mauvais sort. Malgré le froid on est passés entre les gouttes.»

Si l’on en croit les affluences, le public attend du festival une affiche populaire et festive, voir familiale. Samedi soir, la pétillante Jain a transformé les arènes romaines en club bondissant – «sans doute mon coup de cœur de cette édition» avoue la pourtant très rock directrice – avant un moment d’émotion prpopsé par Ben Harper seul sur scène. (24 heures)