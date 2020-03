Robert Netz a écrit sur la censure, mais jamais ne l’appliqua

«Le jour de la mort de Jean Villard-Gilles, Robert s’est très longuement inspiré du Léman et des rayons de soleil qui frappaient l’eau – son bureau lausannois, au 5e étage de la tour Edipresse, donnait sur le lac. L’éditorial qu’il a écrit dans la foulée était tout simplement grandiose.»

L’anecdote que raconte son ancien collègue Michel Caspary éclaire en bien des points Robert Netz qui, à l’âge de 80 ans et après un long combat contre le cancer, est parti rejoindre le chansonnier vaudois. Le journaliste de «24heures» croyait au pouvoir des mots, à leur force d’évocation capable de sublimer l’information brute. Il était un styliste qui, pourtant, ne négligeait jamais son propos, un amoureux du verbe et du canton de Vaud, qu’il honora l’un comme l’autre à travers son métier. Durant presque 40ans, il fut une signature reconnue de son journal, tissant un lien de confiance fort et durable avec ses lecteurs.

Né à Lyon le 6 novembre 1939, Robert Netz tombe amoureux tôt des livres et des voyages – l’influence Jules Verne. À 16 ans, il se rêve autonome, débute comme employé de bureau, passe son bac par correspondance et étanche sa soif d’ailleurs en rejoignant l’Algérie, puis la Tunisie. Il y fait l’instituteur, rédige ses premiers articles pour des journaux locaux et se marie à Tunis, en 1962, avec Sylvie. Le couple donnera naissance à Tania l’année suivante. Politiquement engagé en faveur de la décolonisation, il rejoint l’Algérie libre pour accompagner la construction du nouveau pays, où Robert travaille à la radio et à la télévision.

«Il a permis l’émergence d’une nouvelle culture»

Est-ce un souci excessif d’exotisme qui le décide à quitter l’Afrique du Nord pour la Suisse? La famille s’installe à Lausanne en 1968, où Robert débute comme correcteur à «24heures» avant d’y devenir journaliste culturel aux côtés de plumes comme Henri-Charles Tauxe et Bertil Galland. Il prendra les rênes de la rubrique en 1974, osant lui desserrer la cravate (il crée le rendez-vous pour les jeunes «24heures en jeans»!) et engageant de frais passionnés capables d’inoculer la vague pop au grand quotidien vaudois. «Il a permis l’émergence d’une nouvelle culture – rock, BD, littérature de genre, etc.», se souvient le journaliste Bernard Chappuis. Même son de cloche pour Michel Caspary, engagé à 17 ans par Robert Netz, à qui il succéda en 1992 à la tête de la rubrique culturelle. «Il savait faire confiance. Il était savant sans être élitiste.» Un don d’empathie à la fois critique et amusé qui lui vaudra sa propre chronique, «Poivre et sel», jusqu’à sa retraite en 2004.

Ce grand-père amoureux des livres était aussi très fier d’avoir été publié aux prestigieuses Presses Universitaires de France pour son «Histoire de la censure dans l’édition», question qu’il connaissait en érudit mais jamais ne pratiqua comme chef.