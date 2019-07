Sans limites, le Verbier Festival aime les chemins de traverse

Verbier, vendredi soir 19 juillet. Sous un ciel étoilé, des badauds rallient petit à petit l’église protestante nichée au cœur de la station valaisanne. Il y a un peu plus d’une heure dans la salle des Combins, le chef hongrois Gábor Takács-Nagy donnait le coup de baguette final du grand concert de la soirée. À 22h30 dans la chapelle à demi éclairée, l’ambiance est tout autre. Une petite quarantaine d’auditeurs a osé un «Secret concert». Seuls le lieu et l’heure du rendez-vous musical étaient connus. Côté programme, surprise totale jusqu’à quelques minutes du début de la performance. Ce soir-là, l’affiche sera en fait tenue par Vojin Kocic. Avec une heure de sarabandes, gigues espagnoles et autres sonates brillamment égrainées, le jeune prodige de la guitare classique guide son assistance vers la torpeur nocturne.

Le lendemain matin, gare des télécabines, place au programme «Gondoliers», coordonné par le percussionniste valaisan Pascal Viglino. Cette fois-ci, c’est une dizaine d’instrumentistes qui promettent un voyage très musical dans les airs. Dans chaque cabine, un ou deux solistes et autant de passagers. Le hasard décide des équipages. Les allers-retours peuvent s’enchaîner à la guise. Notre montée vers les sommets alpins se fera au rythme de «Cabin music». Pendant que le panorama défile, l’Américaine Sophie McNeal (16 ans) et le Français Bastien Lafosse (17 ans), qui suivent les cours de la Verbier Academy, tapent des mains la composition du minimaliste Steve Reich. La redescente sera violonistique. Avec des pièces de Bach et de Paganini, assurées par le Chinois Jvchao Zhao (18 ans). C’est son premier périple en télécabine. Il tremble de peur. «Quelle expérience! Après ce miniconcert, je crois que je pourrai affronter les plus grandes salles du monde», confie-t-il tout en s’excusant de sa prestation hésitante. Pas bien grave! Le speed dating musical opère de son charme sur fond de paysage alpin.

Concerts secrets

Avec son programme off estampillé «Unlimited» et conduit par le directeur de l’Academy Stephen McHolm, c’est ce genre de moments surprenants et d’invitations parfois magiques parfois déroutantes que le Verbier Festival propose à son public ainsi qu’aux vacanciers venus en altitude plus pour l’air pur que pour une orgie de belles notes. Concerts secrets, nocturnes, dans les alpages ou en discothèque, ateliers pour les enfants, conférences, mais aussi films de cinéma, blind test, karaoké lyrique ou randonnées qui mêlent musique classique et autres arts, le choix est vaste.

Au total durant toute la quinzaine du festival, une centaine de propositions – la plupart gratuites – dégoupillent ainsi le genre musical souvent trop sérieux ou très huppé. Pour titiller la curiosité, pour abattre les frontières, pour surprendre les publics les plus hésitants.

«Ce programme parallèle permet d’amener un peu de la diversité du monde sur les montagnes, comme un contrepoids exotique et contemporain au patrimoine classique que défend le festival», observe l’enfant du pays, Pascal Viglino qui collabore depuis huit ans au off, après avoir sillonné le monde avec les tournées du Verbier Festival Orchestra. «C’est aussi une occasion de s’immerger dans la région, entre tourisme et culture.»