Séries, émissions télé... le petit écran anime notre quotidien

SERIES

«Validé» Nul besoin de kiffer Booba pour mater «Validé», première série sur le rap français. Fort des «Kaïra» et autre «Taxi 5», le cinéaste Franck Gastambide pompe le groove des banlieues. Jargon encore compréhensible, seuil de clichés tolérable et efficacité entre «flow» et bas. Clément alias Apash (l’authentique rappeur Hatik), livreur de pizzas, drogues, etc., est repéré sur Skyrock par Mastar, star du rap. Bientôt le maître et l’élève partent en battle sur fond de maisons de disques anxieuses de tondre du fric sur leurs tignasses. Trucages cliqués sur réseaux, provoc bidon pour faire du buzz, contrats pourris: entre crime et musique, ça sonne juste. Pléiade de guest-stars pour les initiés et dramaturgie bon enfant pour les autres, à tester en clair. Canal Séries, 10x30’ (cle)

DOCUMENTAIRE

«Betty Boop for ever» Alors que la célèbre pin-up fête ses 90 ans d’existence, le documentaire de la cinéaste française Claire Duguet revisite le parcours de l’icône, selon elle bien plus émancipée que l’image ancrée dans notre inconscient collectif. Betty? C’est aussi le tout premier caractère humain à dévoiler son jeu dans un cartoon, grâce à l’imagination et à la technique du pape de l’animation, Max Fleischer, en 1930. Le personnage est caractérisé par son jeu de jambes, son célèbre «boop-oop-a-doop» et sa robe bustier. Son habillement sexy sera pourtant censuré par le nouveau code américain Hays, vers la fin des années 30. Ce qui marquera l’aboutissement de sa carrière, mais pas de son indémodable succès. Si dans les récits, elle se fait souvent dévêtir par une gent masculine libidineuse, elle n’hésite pas à distribuer des gifles à son malhonnête patron. Le documentaire, visible sur le site d'arte, revient sur toute l’histoire de Betty Boop, à travers de nombreux témoignages passionnants. www.arte.tv