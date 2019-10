Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Scène

Pirates utopistes

Quelque part sur une côte de Madagascar, à la fin du XVIIe siècle, le capitaine Misson et un prêtre défroqué du nom de Carracioli forment un binôme de pirates aux visées humanistes. Sous la baguette de Heidi, une escouade de comédiens, de musiciens et un circassien racontent les aventures de «Libertalia, une utopie pirate», à découvrir de vendredi à dimanche au Casino Théâtre de Rolle. L’équipage partira ensuite à l’abordage du TBB à Yverdon, de l’Oriental à Vevey et du Théâtre du Jorat à Mézières. Dès 10 ans

Rolle, Casino Théâtre

1er nov. (20h), sa 2 (19h) et di 3 (17h)

Rens.: 021 825 15 35

www.theatre-rolle.ch





«Au show la philo»

Le spectacle «Au show la philo», mis en scène par Jean-Philippe Hoffmann au Théâtre Tumulte à Neuchâtel, fait halte à l’Oxymore de Cully ce week-end. L’occasion de rendre hommage sur ses terres vaudoises au journaliste (chef de la rubrique culturelle de «24 heures» dans les années 70), auteur et philosophe Henri-Charles Tauxe (1933-2013). Son texte autour d’Emmanuel Kant, à la fois drôle et caustique, est au cœur de ce spectacle porté par la voix de Philippe Thonney et accompagné au chant par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin à l’accordéon. -

Cully, Théâtre de l’Oxymore

Sa 2 nov (20h30), di 3 (19h)

Rens. 024 485 40 40

www.oxymore.ch







Musique

«Leïla Huissoud»

En seulement deux albums – «L’ombre» et le récent «Auguste», Leïla Huissoud a su redonner de la tension et de la fraîcheur à un territoire certes balisé mais laissé en jachère: l’héritage de Brassens, de Brel ou de Barbara. Même si sa jeune voix joue plutôt de clartés inédites en ces parages, la chanteuse chevauche une fougue qui va jusqu’à l’emportement. Une jonglerie vocale qui trouve une forme virevoltante avec «Auguste», son dernier album clignant de l’œil aux clowns de l’existence. Une soirée avec les Alsaciens de Leopoldine HH. -

Yverdon-les-Bains, L’Échandole

Sa 2 nov (21h).

Rens.: 024 423 65 84.

www.echandole.ch





Cinéma

Des courts aux caves

Le 2e Festival yverdonnois du court-métrage francophone de fiction prend possession des caves du château. D’abord pour une session consacrée aux jeunes réalisateurs amateurs (14 h-16 h) puis pour diffuser un programme (en 4 volets) de films français, suisses et belges. -

Yverdon-les-Bains, caves du château

Sa 2 nov (18h-22h, ouverture des portes 17h30).

Entrée libre.

Rens.: 078 615 57 80.

www.objectif-video.ch





Classique

Requiem

Les Concerts J.-S. Bach de Lutry offrent, depuis 1957, des événements aux artistes de marque, jouant des œuvres du génial compositeur et organiste allemand, mais aussi d’autres touchant à son époque. Ce dimanche, pour l’ouverture de la 61e saison, l’Ensemble vocal Orlando Fribourg (EOS) interprétera, sous la direction de Laurent Gendre, un Requiem de Mozart, dans l’historique temple de Lutry. Avec l’EOS, le chef a déjà été invité un peu partout en Europe, livrant aussi des enregistrements remarqués par la presse – notamment le magazine «Diapason». -

Lutry, temple

Di 3 nov. (17h)

Rens.: 021 791 47 65

concerts-bach.lutry.org





Festival

Onirisme libertaire

En attendant la liberté, on peut toujours rêver… C’est ce que se propose de faire le Festival Onirique des Libertés qui milite cette année pour les droits humains par le cinéma, la musique, les arts visuels, les lectures, la gastronomie. Un programme riche et engagé qui a commencé mercredi avec la projection de l’excellent film «Monos», d’Alejandro Landes, mais qui se poursuit de manière aussi réfléchie que festive jusqu’à samedi soir. - (bs)

Lausanne, Pôle Sud, Maison de quartier Sous-Gare, Maison de quartier des Faverges

Jusqu’au sa 2 nov.

Entrée libre, chapeau.

Rens.: 021 311 50 46.

www.folfestival.org





Humour

«Moi Jeu»

Place aux rires avec le dernier spectacle solo de l’humoriste Antonia de Rendinger, de passage vendredi à la Salle de spectacles de Renens. Avec «Moi jeu», l’artiste française, qui manie aussi bien l’autodérision que le passage rapide d’un personnage à l’autre, offre sur scène dix petits récits où se croisent une vingtaine de personnages excentriques, à l’image de cette jeune maman totalement dépassée ou de celui de la mythique Cléopâtre! Le show découle d’improvisations de la comédienne, et aborde des sujets riches, comme le plaisir féminin ou la mixité sociale. - (aky)

Renens, Salle de spectacles

Ve 1er nov. (20h)

www.renens.ch