Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Scène

«On a un rêve»

Puisant leur inspiration chez les plus grands (Charlie Chaplin, Jacques Brel ou Jacques Dutronc), Cooper & Voldo ont imaginé une forme scénique entremêlant danse, musique et théâtre et alliant mouvement et parole. Révélé lors de la dernière édition du festival Hik et Nunk, à Monthey, le binôme suisse (Matteo Santoro et David Cooper à la ville) présentera sa dernière création, «On a un rêve», samedi soir au Théâtre du Crochetan.

Monthey, Crochetan

Sa 19 oct. (20h)

Rens. 024 475 79 09

www.crochetan.ch







Concert

Tout Queen ou presque

On ne peut pas taxer d’opportunisme les quatre Italiens derrière le concept de Queenmania: les musiciens promènent leur hommage au groupe anglais depuis 2006, bien avant que le biopic autour de la bande à Freddie Mercury ne remette ses disques au sommet des hit-parades. De fait, l’endurance des émules démontre que la qualité musicale y est, tout comme (pas plus simple!) la ressemblance physique et gestuelle du vocaliste Sonny Ensabella. À Lausanne et à Saint-Maurice, «Queenmania Rhapsody» propose un voyage à travers la carrière de Queen, avec force hymnes à reprendre en chœur, costumes de scène et autre évocations légendaires du groupe le plus démesuré de la pop anglaise. À goûter avant un deuxième groupe hommage annoncé au Métropole, le 30 novembre, pour une lecture pas moins audacieuse: celle de Pink Floyd («History»).

Lausanne, salle Métropole Je 17 oct. (20h)

Saint-Maurice, Théâtre du Martolet Ve 18 oct. (20h)





Hector et Sèbe

Chanteur-pitre dans le groupe Kaceo, Nicolas Vivier est devenu Hector, le temps de dégoupiller de nouvelles chansons à l’image de son personnage: faussement naïves, drôles, parfois maladroites, toujours touchantes. À Chexbres, il partagera la scène du Cœur d’Or avec Sèbe, tout droit arrivé de la banlieue lyonnaise. Avec lui, la «Villeurbanne Touch» n’est ni rap ni electro mais chanson: le jeune musicien porte en bandoulière sa guitare et une sacoche remplie de chansons franches et fraîches, irradiées de «la noirceur festive» qui fait sa marque.

Chexbres, Caveau du Cœur d’Or

Sa 19 oct. (21h)

www.coeurdor.ch







Opérette

Demoiselle en loterie

Dans le cadre du Festival du Bois qui Chante, à Château-d’Œx, Ad’Opera interprétera l’opérette en un acte de Jacques Offenbach, «Une demoiselle en loterie», pour marquer son bicentenaire, à la Grande Salle de Château-d’Œx. La nouvelle création de la compagnie vaudoise plongera au XIXe siècle, dans l’univers absurde de la petite bourgeoisie parisienne. L’argument? Un jeu de loterie permet de gagner la main de la belle Mademoiselle Aspasie, une ex-première voltigeuse à cheval. Un spectacle comique qui révèle quelques bassesses de l’âme humaine.

Château-d’Œx, Grande Salle

Ve 18 oct. (20h).

Puis deux représentations au «Théâtre des Bouffes-du-Rond-Point», à Lausanne, les 27 et 29 nov. (20h)

www.adopera.ch