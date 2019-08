Sur la route des vacances

Classique

Saint-Ursanne

Le piano est à l’aise au bord du Doubs. La petite cité médiévale accueille Piano à Saint-Ursanne dont la 16e édition a débuté le 2 août. Les rendez-vous du week-end alignent les récitals solo, comme jeudi 8 août avec le pianiste franco-suisse François-Xavier Poizat, samedi Cristian Budu, lauréat 2013 du Concours Clara Haskil, et l’inventive Dana Ciocarlie dimanche (17 h). La musique de chambre est aussi à l’honneur avec le duo piano-violoncelle de Vanessa Wagner et Olivia Gay (sa 9, 17 h).

Saint-Ursanne (JU), collégiale, jusqu’au di 11 août.

Rens.: 079 486 77 49

www.crescendo-jura.ch

Chant

Villars et Lausanne

Le 27e Stage Musique & Montagne imaginé et conduit par Christophe Gesseney régale toujours les amateurs de chant choral et de randonnée. Cette année, le fondateur est secondé par Benjamin Fau, les deux chefs de chœur ayant préparé chacun une œuvre, la «Theresienmesse» de Haydn et les «Vêpres solennelles d’un confesseur» de Mozart. En quittant Les Diablerets, les chanteurs alpins font escale à Villars et à Lausanne pour présenter leur travail.

Villars, temple, je 8 août (20 h),

Lausanne, Saint-François, ve 9 (20 h)

www.musique-montagne.com

Festival

La Chaux-de-Fonds

Depuis le 4 août, les artistes de rue se ruent sur La Tchaux, à l’initiative des Amis de La Plage des Six Pompes. Le festival créé en 1993 veut «amener la plage à ceux qui n’ont pas la chance de s’y rendre». Dans les faits, cela signifie des dizaines de représentations gratuites, avec pas moins d’une cinquantaine de compagnies en fixe ou en déambulation. On peut se laisser porter par le destin pour croiser l’une ou l’autre au coin d’une rue, ou consulter le site internet. Les concerts, place du Bois à 20 h, convoquent Gros Oiseau (jeudi), Zahn Fun (vendredi) et Sami Kimpé (samedi).

La Chaux-de-Fonds

jusqu’au sa 10 août

www.laplage.ch

Concert

Morges

Avant «CHOOSE» en septembre à Villeneuve, ambitieux projet avec 8 musiciens (doublés de «8 personnages encapuchonnés» représentant nos émotions intérieures et toutes ces sortes de choses), Solam en teste la matière sonore sur la scène morgienne de La Coquette. Solam (chant, basse, piano) sera accompagnée de Jimmy L’Huillier (basse) et Hubert Colau (batterie). Entrée libre pour cocooning pop.

Morges, La Coquette (plage)

je 8 août (20 h)

www.lacoquette.ch

Cinéma solaire

Vaud

Helvetas pédale tout l’été pour le festival itinérant de cinéma solaire. Soit six films venus d’Amérique du Sud, du Kenya (ici «Rafiki» de Wanuri Kahiu), d’Iran, de Turquie ou du Brésil. Le matériel de projection est transporté à vélo, fonctionne à l’énergie solaire stockée la journée. Le soir venu, une toile est tendue entre les arbres ou réverbères.

Lausanne, parc de Milan

jusqu’au 13 août (21 h)

Vevey, église Saint-Martin

14-16 août (21 h)

Renens, parc du Ranch

17-18 août (21 h)

www.helvetas.org