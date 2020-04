«Ton regard me manque, ma maman bleue, mon océan, mon grand lac»

«Tu es dans ta chambre, seule. Je suis dans mon appartement, seule aussi. Et le lac est là devant moi. Un lac bleu comme tes yeux. De ma fenêtre, je vois cette belle étendue d’eau et aussi l’hôpital là-haut sur les flancs de la montagne. Ta chambre donne-t-elle sur une vue aussi belle que la mienne? Le vois-tu ce Léman si attachant?

Ton regard me manque maman, ma maman bleue, mon océan, ma mer, ma mère… mon grand lac! J’aimerais être avec toi, mais en ce moment nous n’en avons pas le droit. Tout est prêt ici pour te recevoir: une chambre pleine de lumière, un fauteuil confortable et je t’imagine calée dans de bons coussins. Nous pourrions alors nous parler des heures, du temps où j’étais gosse, nous raconter les bêtises que j’ai faites volontairement ou pas. Nous pourrions aussi ouvrir les boîtes en carton qui contiennent les photos de mon enfance. Et nous verrions à quel point, dans chaque tranche d’âge, nous nous ressemblons toi et moi.

Sais-tu qu’il m’arrive le matin devant mon miroir de dire à mon reflet: «Bonjour grand lac, bonjour maman que j’aime!» L’entends-tu cette petite voix qui te parle? Ressens-tu à quel point je suis près de toi? Ce n’est pas juste! J’aurais du temps pour toi maintenant. Alors je t’en prie, accroche-toi maman! J’ai encore tellement besoin de toi! On a tant de souvenirs à ressortir de nos boîtes à malice.

C’est plus doux les retours en arrière à deux… Les blessures de la vie n’ont pas laissé trop de traces en surface, mais on le sait toi et moi, il y a de profondes blessures dans nos cœurs! Soigne-toi bien maman et reviens vite. On mettra du baume sur nos plaies et nous les fermerons avec des baisers pour qu’elles puissent s’envoler. Sois bien sage mon grand lac! Ensemble, à ton retour nous apaiserons nos tempêtes!»