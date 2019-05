Tornade d’accordéons annoncée sur le Jorat

L’été de Marc Aymon dure depuis bientôt deux ans. C’est ainsi. La faute à une brassée de chansons folkloriques oubliées, qu’il déterra en 2017 et remit au goût du jour et de sa sensibilité musicale, sur un disque objet, «Ô bel été», illustré par Cosey et plébiscité par le public. Ce patrimoine centenaire a conduit le chanteur valaisan sur les routes du pays, en groupe. Et, en duo, autour du globe pour une vingtaine de concerts, de l’Indonésie à l’Azerbaïdjan, de l’Australie au Liban. Il fallait bien les 30 accordéonistes de la ville de Bulle pour parachever ce long voyage d’une ultime touche d’exotisme.

«Je connaissais sa musique, j’avais très envie de rencontrer le musicien. J’étais admiratif de la démarche de son album.» À 47 ans, dont 25 passés comme directeur du club des accordéonistes bullois, Lionel Chapuis a trop de métier pour faire le fan. Mais il reconnaît s’être entendu comme larrons en foire avec Marc Aymon, qui lui fut présenté par l’entremise du programmateur du CO2 et ancien boss des Francomanias, Dominique Rime. C’est d’ailleurs dans la salle bulloise que la première du spectacle a eu lieu vendredi soir, avant une représentation boisée à Mézières, au Théâtre du Jorat dimanche après-midi. Deux concerts, c’est tout, pour une année de travail: la collaboration entre le club des accordéonistes vieux de 85 ans et la relecture patrimoniale de Marc Aymon ne fut pas si évidente qu’elle pourrait le paraître.

Lionel Chapuis: «Mon souhait premier était d’éviter toute forme de caricature, de facilité et d’envahissement. Ne pas ajouter une nuée d’accordéons pour juste bétonner la musique et lui donner un prétexte folklorique. Nous voulions au contraire nous coller à la démarche de Marc, envelopper ses chansons d’un manteau d’une même texture.» La difficulté principale? Rester simple, fuir le kitsch, éviter la surcharge, une gageure pour un instrument capable d’innombrables modulations rythmiques et mélodiques. Alors, multiplié par 30… «Je me sens porté, pas envahi», résume Marc Aymon. Qui peut compter sur le noyau de ses 4 musiciens «électrifiés» pour l’arrimer sur scène, lui dont l’exaltation naturelle a déjà tendance à le faire décoller du sol, surtout quand il explique la passion en partage derrière ce projet. «Une vibration commune!»

Ça tombe bien, le Jorat est assez vaste pour en contenir un maximum. Et puis, le cadre vénérable du théâtre de Mézières devrait bien s’accommoder de ce grand écart entre patrimoine et modernité. Pour Lionel Chapuis, «la tradition réclame de l’ouverture d’esprit afin de rester respectueux sans être figé.» Parmi la soixantaine de clubs d’accordéons romands (le canton de Vaud en recense le plus grand nombre), celui de Bulle s’amuse ainsi à ventiler ses notes dans des aventures audacieuses, qu’il recrée la comédie musicale «Starmania», se frotte au «Requiem» de Mozart, s’offre un pas de tango avec le Plaza Francia (ex-Gotan Project) ou baguenaude dans les prés de Marc Aymon. Sur les 24 chansons interprétées, 15 se verront accompagnées d’accordéons, et quelques titres strictement instrumentaux seront uniquement interprétés par le club bullois.

À la question du caractère rustique, sous-entendu ringard de son instrument fétiche, Lionel Chapuis tique un brin. «On a dépassé cette époque. Il n’y a plus à justifier la place de l’accordéon dans la musique actuelle, il est entré au Conservatoire depuis 1984 en Suisse romande. Dans notre club, la moyenne d’âge est de 30-35 ans. Les jeunes se posent moins de frontières, ils sont moins exclusifs dans leurs goûts. Le répertoire a évolué - mais il est facile de plomber l’accordéon dans sa caricature, tout comme on peut le faire avec les chœurs et les fanfares. Ça dépend du répertoire et du feeling partagé.» (24 heures)