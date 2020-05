Tous les musées ne sont pas égaux devant le 11 mai

Locataires d’espaces créatifs sur la Toile depuis mi-mars, les musées suisses se sont tellement pris au jeu, abattant leur carte sur un plateau mondial où les tentations fusaient, qu’ils restaient encore à l’heure virtuelle même après les annonces du Conseil fédéral, mercredi. Seuls les très réactifs Kunstmuseum de Berne ou Aargauer Kunsthaus communiquaient leur joie de retrouver le public dès le 1 1mai, date soudainement inscrite à l’agenda de la Confédération.

Si les institutions gagnent un mois – le premier échéancier parlait du 8 juin – faut-il voir le signe d’un lobbying? Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon, préfère la marque d’un retour du sens dans la vie politique et sociale. «C’est une manière de rappeler que la culture n’est pas un divertissement, elle a un rôle politique et existentiel en étant le seul domaine qui traite de la question du sens. Et qu’est-ce qu’on fait tous en ce moment? On essaie de donner un sens à ce qui arrive!»

Pour quel public?

Ouvrir de nouveau ses portes est donc un espoir réjouissant pour la vie culturelle, tous le disent, même ceux qui n’y arrivent pas. Mais pour quel public? L’envie de musée sera-t-elle réellement vive? Optimiste, la directrice de l’Élysée, Tatyana Franck, y croit. «Nous avons beaucoup communiqué ces dernières semaines, et cela a créé une attente pour notre exposition «René Burri, l’explosion du regard» que nous prolongeons jusqu’au 31 mai. Les gens ont soif de culture, j’en suis persuadée, ils seront accueillis avec les mesures et précautions nécessaires que nous sommes en train d’affiner.»

Côté Musée cantonal des beaux-arts, la bonne nouvelle s’est accompagnée d’un nouveau défi pour son directeur, Bernard Fibicher, avec une ouverture en deux temps, les collections et Taus Makhacheva le 12 mai, puis le 2 juin «Vienne 1900» prolongée jusqu’au 23 août. «Nous avons pu négocier avec les 36 prêteurs qui ont tous approuvé. Les scénarios pour le respect des distances sociales et pour l’hygiène sont en place, nous sommes prêts.»

«Ça ne va pas être le rush»

Question précautions, Léonard Gianadda a fait pareil. Cependant plus tempéré, il assume un… «Ça ne va pas être le rush.» La fondation aurait dû changer d’affiche mi-juin pour passer des Hodler de Christoph Blocher à Caillebotte, mais ça ne se fera pas. «Pas cette année mais en 2021 presque aux mêmes dates, annonce-t-il. Vu les conditions, le risque financier était grand avec un budget avoisinant les 2 à 3 millions et, pratiquement, il était impossible d’aller chercher des tableaux à l’étranger chez des particuliers ou dans des musées fermés.» Christoph Blocher a donc accepté de ne pas revoir ses trésors qui ont déjà attiré 50'000 visiteurs à Martigny et la fondation conservera ses prix d’entrée basse saison tout l’été.

Autre succès en cours, «Le Canada et l’impressionnisme» ne rouvrira pas à l’Hermitage, une décision prise avant d’apprendre que, finalement, le vent du froid aurait pu souffler encore un peu sur Lausanne avant de partir à Montpellier. Mais la fondation la maintient et restera silencieuse jusqu’au 4 septembre. «Nous avons choisi de considérer le long terme en concentrant nos énergies sur «Art et cinéma», notre prochaine affiche. Avec nos forces, en télétravail, il n’était pas envisageable de sécuriser l’accrochage en cours, ni de construire la nouvelle exposition pour le 26 juin», explique la directrice de la fondation, Sylvie Wuhrmann.

Logistique à plusieurs vitesses

Institutions privées ou publiques, toutes n’ont pas vécu l’arrêt de leur activité avec la même latitude, ni les mêmes soucis présents ou à venir quant à leur trésorerie. Au-delà, la taille des équipes ou le calendrier en cours font aussi la différence face à la soudaine possibilité de relancer la machine. Que ce soit parce que le travail in situ n’a pas pu se faire comme au Musée national suisse de Prangins qui se préparait pour «Et plus si affinité, amour et sexualité au XVIIIe siècle».

«Tout est resté en chantier, glisse la directrice, Helen Bieri Thomson, et il nous manque des pièces encore chez les prêteurs. Nous allons donc rouvrir par paliers et nous réorganiser en fonction des recommandations sanitaires.» Attendu, ce plan spécifique à la branche devrait être livré cette fin de semaine par l’Association des musées suisses.

Le hic, c’est que pour beaucoup, les commandes de matériel ont été passées mais pour être prêts le 8 juin. À Corsier, le Chaplin’s World ne sera donc pas au rendez-vous anticipé, mais bonne nouvelle, son exposition fermée au lendemain du vernissage «Charlie Chaplin, l’homme-orchestre» pourra vivre, prolongée jusqu’au 30 septembre, et accompagnée d’une réflexion ciblée sur le tourisme national, soit 70 à 80% de ses visiteurs. Il faudra aussi attendre juin pour que les tourniquets du château de Chillon se déverrouillent, mais pour une autre raison. «Sans touristes, sans courses d’école, nous risquons une ouverture à vide, concède Claude Ruey, président de la Fondation du château de Chillon. Dans ces circonstances, ouvrir trop rapidement nous coûte plutôt que de nous rapporter.»