Trois danseurs atypiques ont déroulé une vie au Casino de Rolle

Fluidité, liens, déséquilibres et équilibres incessants, puis harmonie géométrique: la gestuelle proposée par la Company Idem dans «Three Ages», sa nouvelle création présentée à Rolle vendredi soir, rappelle que la danse contemporaine n’est pas qu’abstraction et peut aussi être un poème narratif. Trois périodes de la vie évoquées dans un triptyque chorégraphié par Mattias Kass et Clément Bugnon, cofondateurs de la compagnie installée à Sainte-Croix, qui poursuivent leur travail autour d’un mouvement mis au premier plan.

À l’avant-scène, un tas de chaussures blanches, au fond, un cadre, comme une porte ouverte sur l’inconnu, au milieu un homme au corps massif, vêtu d’une veste brune. Samir M’kirech, joueur de football devenu danseur de breakdance, puis danseur contemporain, va représenter la détermination de la maturité. Il est au cœur de ce triptyque illustrant la jeunesse, l’âge mûr et la vieillesse. Issu de la nuit, un homme en noir symbolisera l’âge avancé. Interprété par Simone Frederick Scacchetti, ancien étudiant de l’école-atelier Rudra Béjart, il a la gestuelle déliée. Enfin, jaillissant du tas de chaussures, Mattia Saracino, formé en Toscane, incarne, en blanc, une vitalité juvénile. Mêlant capoeira, hip-hop et danse contemporaine, les danseurs interprètent trois âges dans une sorte de long travelling parfaitement maîtrisé d’où l’émotion peine parfois à émerger. Cependant, en s’alliant le compositeur Szymon Brzóska et sa musique à l’aura dramatique, la Company Idem réalise avec «Three Ages» une représentation impressionniste de la vie d’un homme.

Yverdon, Théâtre Benno Besson

Ma 29 et me 30 oct.

company-idem.ch (24 heures)