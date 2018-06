Trois jours de fête pour capter l’esprit andalou

Renens se mue dès vendredi en capitale du flamenco. Cette danse et ce genre musical typiquement andalous sont inscrits au Patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2010. Les festivités de la 8e Feria Flamenca, orchestrée par l’association Al-Andalus, démarrent fort grâce au spectacle de deux stars du milieu: Pol Vaquero, ancien soliste du Ballet national d’Espagne, et sa compagne à la ville comme à la scène, Mónica Fernández, danseuse et chorégraphe diplômée du Conservatoire de danse de Séville. Leur gala flamenco de la pure tradition aura lieu dans la salle de spectacles de Renens à 20 h 30.

Le lendemain, l’esprit andalou s’étend jusqu’à Lausanne, plus précisément sur la terrasse d’El Chiringuito, avec une scène ouverte qui accueillera performances et «flash mob». Le soir, retour à Renens et place à la musique avec le groupe de flamenco pop madrilène Tributo a Ketama, qui se produira en ouverture d’une grande fête gratuite ponctuée de démonstrations de groupes de la région.

Enfin, dimanche, le public reprendra des forces sur l’esplanade en dégustant la traditionnelle paella, avant de participer à diverses animations musicales dansantes et d’assister au spectacle réunissant les prestations des élèves des Académies de danse flamenca dirigées par les organisateurs de la manifestation, Sylvia et Antonio Purjo.

(24 heures)