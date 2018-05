Un mois pour fêter et penser le Vallon

Un premier week-end pour s’immerger dans le quartier

Durant toute la manifestation, les week-ends offriront une programmation dense. Le premier ne fera pas exception et donnera un bel aperçu du panel d’événements proposés.



Vendredi 1er juin



Le public pourra notamment prendre part à un atelier créatif (16 h) ou assister à la pièce «Deux petites dames vers le nord», de la Cie Lightmotiv et mise en scène par Alexandra Thys (20 h 30).



Samedi 2 juin



Entre autres rendez-vous, la Bossette étalera son petit marché d’été (11 h), un jeu de piste sera proposé toute la journée, tandis que le syndic Grégoire Junod, après avoir officiellement ouvert la manifestation (16 h), présentera le nouveau quartier prévu sur le site de la friche et au centre de toutes les réflexions.



Dimanche 3 juin



Un premier brunch est prévu devant les Anciens Magasins de la Ville (11 h), avant que Martine Jaquet, déléguée de la Ville à la protection du patrimoine, n’emmène les curieux en balade à la découverte du patrimoine du Vallon (14 h 30).



Et plus tard



Parmi les dizaines de propositions, relevons l’installation littéraire et graphique élaborée par Karelle Ménine avec les usagers de certaines structures sociales du quartier. Un texte décliné en petits drapeaux flottant aux gouttières ou encore en peinture sur une façade. La caravane des quartiers s’installera aussi tout le mois de juin sur la friche, offrant un espace d’échange sur la transformation du secteur. Finalement, toujours dans le but de stimuler la réflexion, le projet «La fabrique d’habitants» permettra de «réfléchir à la création de l’espace de vie et de l’espace public» à travers des performances, des ateliers d’art-thérapie et des films.



À noter aussi, le grand bal de clôture prévu le samedi 23 juin avec l’Orchestre Jaune (21h).