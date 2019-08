Vaud soutient enfin les jeux vidéo

Le premier soutien cantonal – inédit en Suisse – destiné à la création de jeux vidéo a été remis vendredi soir durant le Numerik Games Festival à Yverdon-les-Bains. Pas moins de 50'000 francs ont été répartis entre trois studios, selon leurs besoins spécifiques en termes de développement. «Le jury était agréablement surpris par l’excellente qualité globale des dossiers, confie Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles du canton de Vaud et présidente du jury. Mais nous avons dû en privilégier certains selon deux critères principaux: la pertinence artistique et la faisabilité concrète des propositions.»

Le jury a évalué quatorze projets émanant de studios vaudois, qui devaient aussi soumettre un plan de diffusion et de commercialisation du produit. Le Lausannois Naraven Games reçoit 10'000 francs pour «Terminal.txt», un jeu narratif à choix multiples inventé par la créatrice Julia Jeanneret, dans lequel le joueur incarne un téléphone blasé qui se confronte à diverses sollicitations du monde extérieur. «Je suis très touchée par la confiance que le Canton nous porte, exprime la lauréate. Notre structure n’existe que depuis quelques mois. Le pari n’était pas gagné d’avance.»

Le soutien permettra d’engager une intense phase d’écriture et de recherches visuelles, avant d’entrer plus concrètement dans la production. Les 20'000 francs sollicités par Kevin Péclet, chef de projet au studio Kwakwa Farhan & Co à Prilly ont également été remis lors de la cérémonie, en vue du développement de «Helvetii», un jeu d’action en 2D inspiré des jeux d’arcade japonais. Le montant permettra d’entreprendre la partie sonore, et de collaborer avec des ingénieurs professionnels du son. «C’est un milieu qui reste aujourd’hui extrêmement compétitif, analyse Kevin Péclet. Et il faut aussi constamment se battre pour être visible à l’international.»

Enfin, Adriana et Eléonor de Pesters, diplômées de l’EPFL et fondatrices de Pesters Design SNC à Coppet, reçoivent 5000 francs pour concrétiser le projet de découverte spatiale «SkyCrosser». Un montant de 15'000 francs répartis entre les trois lauréats leur permettra d’être coachés par des spécialistes jusqu’à la fin du travail.