Vevey Images sous le signe de l'extravagance

À la chasse aux visions dans les entrailles de la ville

Visite dans les premières installations de Vevey Images

Dès l’arrivée en gare de Vevey – si l’on vient depuis Lausanne –, il est impossible de rater la baleine majestueuse de Daido Moriyama, capturée en noir et blanc alors que le réputé photographe japonais se promenait en 1989 dans les Halles, à Paris. Le mammifère, une effigie gonflable, fait son petit effet sur sa bâche de 220 m2.



La gare est l’un des trois pôles de Vevey Images, avec la Salle del Castillo et l’hôtel des Trois Couronnes. Dans le hall central, Christian Marclay jongle avec les déchets urbains – mégots, pailles, capsules – en une sarabande d’images tournoyantes. Aux étages, il est possible de visiter deux expositions dans des appartements anciennement dévolus au personnel. Le Hongrois Peter Puklus, Grand Prix Images Vevey 2017/18 en a fait un lieu de réflexion intime et domestique sur son rôle de père, tandis qu’en vis-à-vis Dias & Riedweg ont plongé dans l’atmosphère de stupre très gay des archives de Charles Hovland: chaud devant, chaud derrière!



Pour aller à la Salle del Castillo, il faut forcément passer devant les images d’Arnold Odermatt, ce policier photographe révélé par le fameux curateur Harald Szeemann. Vendredi, l’une d’entre elles avait déjà été vandalisée au feutre noir avec des insultes contre les «flics». Injuste, car les images (d’accidents entre autres) sont aussi belles qu’étranges et ne glorifient en rien la maréchaussée. Le mal a été réparé et il sera plus difficile de s’attaquer à celle, facétieuse, qui s’affiche sur la façade de la place, avec son policier faisant le poirier en plein carrefour.



Sur le chemin, chercher les écrans devant le cinéma Astor, où Bernard Demenge fait le pitre avec une grande efficacité visuelle. Au Castillo, la «Narrow House» d’Erwin Wurm _ cette maison rétrécie jusqu’à faire environ 1 m de large – est assurée de faire sensation. Mais l’attente est aussi garantie, puisque seules six personnes peuvent y pénétrer en même temps. Patience, les enfants.



Les travestissements d’Olivier Blanckart permettent de jouer aux devinettes. Angela Merkel et David Lynch sont faciles à reconnaître, mais attention à ne pas confondre Renaud avec Kurt Cobain! Dans les alentours, Philippe Durand met le feu au lac et documente des trésors archéologiques sur des sculptures gonflables. Non loin, l’acteur Jeff Bridges, l’inénarrable «Dude» du film «The Big Lebowski» expose ses clichés.



Un dernier conseil.

Ne rater sous aucun prétexte la Droguerie, à côté du théâtre. Visiter la bâtisse délabrée est un plaisir en soi et les expos qui s’y nichent s’avèrent toutes excellentes. «Ewa & Piotr» de Lorenzo Castore, 150 images sur un frère et une sœur à la vie en ruine, y prend un sens particulier. Et la cave rougeoyante, dévolue au «Mr. Skeleton» d’Augustin Rebetez et Martin Zimmermann grince joliment en freakshow filmique, hommage aux morts-vivants et à Buster Keaton.



Vevey Images, divers lieux

Jusqu’au di 30 septembre. Gratuit.

www.images.ch