[Vidéo] Le Palais de Rumine trouvera-t-il preneur?

Vous désirez vous mettre dans la peau d’un acheteur d’œuvres d’art sans débourser un centime? Ce sera chose faite avec la vente aux enchères fictive et loufoque proposée durant la Nuit des musées dans le cadre de l’exposition COSMOS au Palais de Rumine. Autour du thème «Un, deux, trois… adjugé, les musées sont à nous!» les visiteurs pourront ainsi, le temps d’une soirée, et à quatre reprises (17 h 30, 19 h, 20 h 30 et 22 h) s’approprier, symboliquement, une vingtaine d’objets détournés de diverses collections. Mais attention: chacun devra donner de sa personne et se transformer en roi de l’argumentation. Car si l’idée n’est pas de payer quoi que ce soit, histoire de se détacher de la sphère très sélecte normalement réservée aux privilégiés, il faudra oser prendre la parole et faire preuve d’audace, d’imagination, d’humour et d’originalité pour obtenir le bien tant convoité.

Pérenniser le patrimoine vaudois

C’est à 22 heures qu’aura lieu le clou de la soirée avec la mise aux enchères du Palais de Rumine. Alors bien entendu, il n’est pas question ici de se procurer réellement le bâtiment. En revanche, pour symboliser cette vente, les visiteurs pourront le découvrir sous une forme très particulière et alléchante puisque, pour l’occasion, il a été entièrement reproduit avec du chocolat. Une véritable œuvre d’art pour célébrer les 200 ans des musées cantonaux mais aussi pour mettre en valeur le patrimoine des Vaudois et assurer sa pérennité. Afin de réaliser cette tâche titanesque, ce n’est autre que le jeune chef pâtissier Cédric Pilloud (médaillé de bronze à la Coupe du monde de pâtisserie à Lyon l’année passée) qui a été mandaté.

À Pully, une semaine avant le jour J, le fameux bâtiment prend forme. Sur une planche de plus d’un mètre carré (qui elle aussi sera recouverte de chocolat), le Palais de Rumine se dresse, majestueux. Pour monter cette pièce unique, le natif de Chavornay, aidé de deux apprentis, a presque laissé tomber sa toque et son tablier pour réaliser, tel un menuisier, ce travail de précision, muni d’un ciseau à bois et d’une scie circulaire. En tout, cent kilos de chocolat ont permis de reconstituer le bâtiment dans ses moindres détails. Pour être le plus fidèle possible, tous les plans ont été d’abord photographiés, informatisés et les surfaces thermoformées. Le chocolat a ensuite été coulé dans des moules avant d’être refroidi. Enfin, les pièces qui constituent les façades et la toiture ont été rassemblées, coupées et jointées au millimètre près: «Elles sont inséparables. Il suffit de la moindre erreur pour devoir tout recommencer.»

Mais le défi va encore plus loin puisqu’il a fallu faire des parties entièrement à la main, comme le griffon ou le sphinx bleu turquoise érigés devant la façade ou encore le cèdre à encens. Un véritable travail d’orfèvre qui change de la routine du pâtissier de 26 ans: «C’est la première fois de ma vie que je fais un palais aussi grand. J’aime tout ce qui sort de l’ordinaire. Normalement, c’est plus folklore. Cette fois-ci, je ne peux pas aller dans l’artistique. Tout doit être aux bonnes mesures.» Pas de place donc à l’imagination, excepté les couleurs, puisque Cédric Pilloud s’est amusé à faire des mélanges, à base de colorants alimentaires naturels pour repeindre le Palais minutieusement. Pour preuve: il a même utilisé un pinceau afin de garder l’effet des briques avec certaines parties plus sombres que d’autres. Au final, le résultat est tout simplement bluffant. Et pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de le découvrir durant la Nuit des musées, ils pourront l’admirer dans le cadre de l’exposition COSMOS, jusqu’au 6 janvier 2019. (24 heures)