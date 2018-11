Les supergroupes, ces galaxies éphémères

Stan Lee ne dira pas le contraire. Déjà parce que le père de Spider-Man, hélas, vient de passer l’arme à gauche. Ensuite parce qu’il a souvent mis la chose en pratique: réunir des superhéros dans une même histoire permet de la rendre plus intéressante, voire plus lue. Il en va de même avec la musique pop. Associer des vedettes dans un projet commun, débouchant sur un disque original et éventuellement une tournée, assure au minimum une exposition médiatique démultipliée, et peut-être des ventes plus dodues. À voir avec le nouvel album de The Good, The Bad and The Queen, réunissant du Blur, du Clash, du Verve et du Fela Kuti, qui sort vendredi (lire encadré) .

De l’avis général, le premier supergroupe fut Cream, en 1966, qui réunissait trois musiciens révérés de la scène anglaise, dont Eric «Dieu» Clapton. Certes, les collaborations entre vedettes étaient alors monnaie courante, des tournées communes entre Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash aux duos radiophoniques et télévisés, des participations en studio d’un guitariste renommé jusqu’à Mick Jagger prenant part aux chœurs du «All You Need Is Love» des Beatles. Mais les supergroupes se définissaient par leur solidité revendiquée: des formations à part entière, pas des incartades ou des projets d’un soir.

À la fin des années 60, deux phénomènes concourent à leur apparition: la fin «biologique» des premiers grands groupes pop, rendant disponible des musiciens jeunes et ultraconnus dont certains préférèrent essayer la compagnie d’autres vedettes plutôt qu’une carrière solo; la transformation de l’industrie discographique en une machine bien rodée capable de trouver une plus-value médiatique dans la «vente» de pop stars réunies, comme si l’addition de leurs talents devait déboucher sur une somme de qualité supérieure – ce qui ne fut pas toujours le cas.

Concept très anglo-saxon et seventies, promu alors comme une catégorie à part du marché rock, le supergroupe a trouvé ses limites dans les mêmes raisons qui faisaient son attrait: une star est par nature unique, et individualiste. En dehors de réunions amicales et épisodiques, les supergroupes «professionnels» n’ont jamais duré plus que quelques années, avant d’exploser en plein vol ou de se dissoudre dans l’acrimonie d’un manque de succès. La figure mythifiée de la «rock ­star» a également disparu. Mais, super ou non, les musiciens connus continuent de s’associer au gré des modes et de leurs aléas personnels.

Le plus actuel

«Merrie Land» The Good, The Bad and The Queen, Warner Music

Crédit : PENNIE SIMTH/WARNER

C’est le supergoupe de l’automne: celui composé du chanteur Damon Albarn (Blur, Gorillaz), du batteur Tony Allen (Fela Kuti), du guitariste Simon Tong (The Verve) et du bassiste Paul Simonon (The Clash). En 2006, The Good, The Bad and The Queen avait déjà surpris son monde par son mélange aussi bigarré que l’ADN de ses auteurs.

Avec son flegme de cabaret British , son toucher jazzy, sa basse reggae, ses nappes de synthés, ses chorales traditionnelles et ses cuivres élégants, le nouvel opus creuse le même sillon baroque et demande que l’on franchisse le miroir d’Alice – ou de Syd Barrett, l’ex-Pink Floyd aux influences très présentes chez ce supergroupe supersympa.

L'original

Crédit : WIKI COMMONS

Il est le premier groupe à avoir alléché les fans sur le glorieux curriculum vitae de ses membres et les promesses d’un phénomène forcément exceptionnel. Son nom, Cream, montre que ses trois musiciens ne se prenaient pas pour des manches, fût-ce pour touiller «la crème». Avec Eric Clapton à la guitare et deux membres de Blues Incorporated, alors THE référence en matière de blues britannique, Jake Bruce et Ginger Baker, le power trio apparaît en 1966 dans une scène rock au psychédélisme bourgeonnant. Son second album l’année suivante, «Disraeli Gears», constitue l’un de ses succès de l’année et un classique indémodable allant bien au-delà de la virtuosité combinée de ses trois membres. À la séparation en 1969, Clapton et Bruce montèrent… un autre supergroup, Blind Faith.

Le plus rock

Crédit : SONYMUSIC

Les meilleurs artificiers rock de la décennie 70, 90 et 2000: qui dit mieux? Réunissant Josh Homme (Queens Of The Stone Age), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) et John Paul Jones (Led Zeppelin, un supergroupe à sa façon, Jimmy Page et John Paul Jones étant en 1969 des vedettes de studios anglais), Them Crooked Vultures a publié un seul disque, en 2009, et donné quelques concerts. Suffisant pour marquer les mémoires, bien que le rock brisé et métallique de l’album sonne comme le cousin bâtard de la musique du seul Josh Homme. Néanmoins, pour la cohérence du projet, la qualité du résultat et le prestige de son personnel, «ces vieux charognards» ont volé haut.

Le plus chiqué

Crédit : KEYSTONE

Au registre des formations opportunistes, Audioslave remporte la palme. Né des cendres de deux parmi les meilleurs groupes du rock américain des années 90, Rage Against The Machine (les trois instrumentistes) et Soundgarden (le chanteur Chris Cornell), le mastodonte a débarqué en trombe en 2002, dans le tumulte d’un premier disque et du single «Cochise». Vu le pedigree des membres, la qualité y était, évidemment. L’âme, en revanche… Le copié-collé de deux mondes, le groove métallique et le grunge poignant, cohabitait sans trouver une expression propre. De fait, Audioslave possédait deux managers, celui de RATM et celui de Cornell! En 2007, les musiciens assuraient la promo du troisième et dernier disque sans avoir le droit d’indiquer que le chanteur avait quitté le navire depuis plusieurs semaines. Peu après, un communiqué évoquait «des différences personnelles et musicales irréconciliables» qui devaient déjà être présentes à la première répétition.

Le plus français

Crédit : DR

Par définition, un supergroupe nécessite des rock stars, ce qui réduit le phénomène aux territoires anglo-saxons. On a beau se gratter la tête, impossible de trouver un équivalent français. Certes, les vedettes de la trempe de Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell ont monté les Vieilles Canailles, mais elles furent plus une réunion de potes autour de reprises qu’un groupe à part entière. De fait, et on s’en excuse, l’unique supergroupe français qui vient à l’esprit est celui d’Émile & Images, combinant la variété FM des seconds au soft rock du premier, ex-Gold. Sympa pour danser.

Le plus farci

Crédit : REUTERS

OK, le schéma fonctionne ici légèrement à l’envers: plutôt que des stars formant un supergroupe, un groupe crée des superstars. En même temps que le Wu-Tang Clan sortait son premier album en 1992 («Enter The Wu-Tang, 36 Chambers»), les carrières solos de tous ses membres explosaient au panthéon du rap américain. RZA, GZA, Ol’Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa… Le tir fut si rapide et groupé, son impact si massif, qu’il est difficile de ne pas considérer le Clan comme le premier et plus influent supergroupe du hip-hop, avec la gageure de rassembler pas moins de neuf (gros) ego. Il est toujours actif en 2018.

le plus étoilé

Comme l’illustre l’alignement de guitares sur la pochette, ces cinq-là sont des légendes du rock et peuvent s’en payer plus d’une. Légèrement paumés à la fin des années 80, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison et Jeff Lynne tuent le temps avec The Traveling Wilburys et grattent entre copains un rock gentil comme tout. Preuve que 1988 restera l’une des pires années en matière de bon goût, l’affaire cartonne et les cinq gravissent les charts. La mort d’Orbison, cette même année, ne retiendra pas les survivants de commettre un second disque en 1990. Puis, avant d’annihiler définitivement leur légende, ils décident que la pêche à la ligne est un moyen de tout aussi sympathique pour se retrouver entre potes.

(24 heures)