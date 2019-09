Yann Gross questionne notre rapport à l’exotisme

Pas le temps pour les formules de politesse. Yann Gross, doux et souriant, est aussi pressé. Avant l’entretien à la Ferme des Tilleuls à Renens, où il expose en ce moment avec «Sève, cabanes contemporaines» une série d’images réalisées en Amazonie entre 2011 et 2016 ainsi qu’un abri construit à l’aide de miroirs reflétant une forêt imprimée au sol, le photographe souhaite absolument profiter des derniers rayons du soleil.

Il faut tester et parfaire une nouvelle technique d’impression à base d’un jus de plantes amazoniennes, dont la couleur réagit à la lumière du jour. Direction le jardin, donc. Où déjà les langues se délient. «Après tout ce temps passé dans la jungle, je cherche à me renouveler, et à représenter les forêts tropicales d’une autre manière que celle que l’on connaît de l’envahisseur. Travailler avec de nouveaux matériaux m’aide à cela.»

Décoré samedi dernier du Prix culturel vaudois de la photographie, Yann Gross ne s’attarde pas sur les honneurs – même si la liste est longue. «Les prix, c’est un peu la loterie. On ne sait jamais pourquoi on les reçoit à tel moment d’une carrière.» Arrivé à sa voiture, il n’hésite pas à demander de l’aide pour transporter sa vingtaine de pages blanches enduites de la mixture verdâtre, jusqu’au fond du jardin. Partager un moment avec le photographe assure le mouvement, autant des gestes que des idées. Après le collage et l’encadrement des toiles, leur placement face à la lumière – moment critique – impose un silence révélateur.

Vaincre la timidité

Tout part d’un hasard. À 15 ans, Yann Gross tombe sur le vieil appareil photo de son père André, chez lui à Chexbres. Dès son entrée au Gymnase de Burier, il s’inscrit avec un ami à un cours d’initiation. Les deux se retrouvent seuls avec l’enseignant, qui finit, dans un élan de générosité, par leur confier les clés du laboratoire. «On était totalement libres, c’était merveilleux. Ça me rappelle beaucoup «Les petites fugues» d’Yves Yersin, avec Pipe qui redécouvre son univers grâce aux images. Durant cette période, j’ai fait énormément de clichés, pour aller à la rencontre des gens. Une façon de vaincre ma timidité aussi.»

Puis, durant ses études à l’École cantonale d’art de Lausanne, il intègre la rigueur, même si la sensation de ne pas être à sa place surgit dans certains conflits. «Les professeurs n’étaient pas tous tendres avec moi. Je voulais photographier les zones périphériques, et la section poussait plutôt vers les nouvelles tendances et la mode.» Le jeune homme garde le cap. Au moment de réaliser son travail de fin d’études en 2005, «Horizonville», il attache une remorque à son vélomoteur et s’échappe dans la vallée du Rhône. Pour dépeindre une communauté underground fortement influencée par les États-Unis. Et qui développe un sentiment d’appartenance à la culture d’outre-Atlantique.

Toujours se réinventer

Puis l’appel de l’armée. Après son école de recrues, il se fait objecteur de conscience, «pour apprendre autre chose qu’à tuer des gens», préférant le Brésil, où il s’envole effectuer son service civil en forêt. Une révélation pour le jeune homme, qui passera dès 2011 plusieurs mois par année dans la forêt amazonienne. Jusqu’à publier son «Livre de la jungle» en 2016, travail fouillé qui confronte le point de vue européen sur la forêt tropicale et la modernité sur place. Tout en retraçant l’histoire des différentes conquêtes et explorations, avec leur impact culturel depuis les découvertes du tout premier conquistador. «Tout est un prétexte, l’histoire est similaire dans tous les endroits périphériques qui détiennent les richesses naturelles. En République démocratique du Congo, la globalisation et l’exploitation des ressources restent aussi prégnantes.»

Après tout ce temps passé dans la jungle, je cherche à me renouveler, et à représenter les forêts tropicales d’une autre manière que celle que l’on connaît de l’envahisseur

Avec sa compagne Arguiñe Escandón, ils verniront en novembre «Aya», un deuxième ouvrage réalisé dans les forêts tropicales, au Pérou cette fois-ci. Sur les traces d’un explorateur français disparu, Charles Kroehle. Un travail de composition qui juxtapose images d’archives et mises en scène des habitants sur place, dans une atmosphère troublante où plane le fantôme de l’aventurier. «Dans ces pages, il y a plusieurs histoires qui sont contées en parallèle d’une plongée miraculeuse dans la forêt, relève son ami le journaliste Arnaud Robert, qui signe un des textes du livre.

Yann et Arguiñe confrontent des images issues de deux époques, en posant une question essentielle: quel rôle a joué la photographie dans notre imaginaire occidental? Yann est comme nous tous, envoûté par l’Amazonie, piégé. Il n’élude pas les problèmes, il s’en amuse.» En immersion totale dans le quotidien des communautés péruviennes, Yann Gross a choisi cette fois de briser bon nombre de frontières, en s’adonnant lui aussi aux rituels chamaniques, allant jusqu’à consommer des plantes psychotropes. «On a décidé d’interpréter et de représenter la perception d’une réalité moins rationnelle. C’est un travail beaucoup plus poétique que le premier, résume l’artiste. En quelque sorte, j’ai quitté la peau de l’anthropologue, distant, pour entrer dans un processus très sensoriel.»

Aujourd’hui, retour en Suisse. Yann Gross vient d’achever le premier épisode de la série documentaire «Hobbies», diffusée le 30 septembre sur Canal+, où il brosse le portrait de Mitch, un motard à l’esprit rebelle, musicien de heavy metal et qui s’adonne depuis quelque temps à la flûte amérindienne. «Pour moi, la démarche en vidéo est pareille que la photographie. Une vérité est toujours subjective. Et il n’est pas nécessaire de se baser sur des questions purement factuelles pour raconter une histoire.» Tout l’art d’interpréter la vie, sans jamais se prendre trop au sérieux.