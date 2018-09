Yolande Moreau a toujours refusé l’humour low-cost

Yolande Moreau a voyagé toute la journée, quittant la Normandie au petit matin pour parvenir à Locarno en fin d’après-midi, sautant d’avions en trains, essuyant deux bonnes heures de retard. Le tout dans la canicule d’août. Quand elle s’engouffre enfin dans le hall de l’hôtel, elle refuse tout net de prendre quelques minutes de repos bien mérité et fonce vaillamment vers le calepin du journaliste, lâchant un «le boulot, c’est le boulot» que l’on croirait sorti d’un de ses personnages.

En quarante ans de carrière et plus de 50 films, la comédienne a donné un visage et une voix à l’idée de «fille du peuple», incarnant un nombre impressionnant de femmes prolos, brut de décoffrage, extravagantes, opprimées ou révolutionnaires, solides ou cabossées mais toujours entières. Dans «I Feel Good», la comédie de Gustave Kervern et de Benoît Delépine qu’elle est venue présenter à Locarno et qui sort mercredi sur les écrans romands, elle endosse à nouveau un rôle de mère Courage anar, en responsable de village Emmaüs qui se laisse convaincre par son frère haut perché (Jean Dujardin) d’emmener ses pensionnaires en Bulgarie, pour «devenir beaux» via la chirurgie esthétique low cost…

Que vous inspire le cadre de Locarno?

Je ne connais pas du tout le festival et à peine la région. Nous étions venus en vacances au lac Majeur en famille, depuis la Belgique dans une 2 chevaux! On avait passé le col du Gothard avec notre tente et les piquets sur le toit, mon père, ma mère et les trois gosses à l’arrière. Mon père se marrait parce qu’on retrouvait quelques kilomètres plus loin les grosses voitures qui nous avaient dépassés, capot ouvert au bord de la route. Elles fumaient et nous on passait, tranquilles.

Vous retrouvez Delépine et Kervern, après «Louise-Michel», «Mammuth» et «Le grand soir». Une histoire de famille?

Il y a de ça. Les techniciens de leurs films sont les mêmes depuis leur début. Ces gars travaillent en bande. Je suis toujours épatée par leur façon d’aborder des propos de notre époque, sérieux et engagés, tout en faisant des films plus rock’n’roll que les frères Dardenne, par exemple.

Les villages Emmaüs, vous connaissiez?

Oui, j’ai beaucoup de choses chez moi qui viennent de là. Enfin, je connaissais les magasins comme tout le monde, je n’avais pas vécu une telle immersion dans cet environnement (ndlr: le tournage a duré 5 semaines dans un village près de Pau). On a travaillé avec des gens dont le parcours est marqué sur la gueule et qui, là-bas, se reconstruisent et retrouvent une dignité. Les non-acteurs, c’est toujours très généreux. Ils n’ont pas gommé leur individualité, parfois formidable et parfois difficile à gérer. Mais cela donne une couleur incroyable.

Vous avez suivi l’école de Jacques Lecoq, qui privilégie les mouvements du corps, les masques, les clowns et l’impulsivité. Vous méfiez-vous déjà d’un certain académisme?

Je n’ai jamais voulu suivre tout ce qui pouvait s’approcher d’un conservatoire. Mon premier spectacle était un monologue où je m’interdisais d’avoir la moindre idée au moment de monter sur scène! Cela donnait des silences interminables. Mais ce n’était pas un effet de style: je n’avais simplement rien qui me venait à l’esprit. Et puis, à un moment donné, j’avais envie de taper sur le micro et les gens étaient écroulés de rire. «Bon, je me disais, ça fait rire, alors je vais taper deux fois.» Je ne pourrais plus oser un tel truc, mais je viens de là.

C’était un culot libérateur?

Sans doute que l’école de théâtre m’a appris à oser ce genre de choses. Et puis, j'avais découvert que je pouvais faire rire, ce qui était inattendu pour moi. Tout cela interroge les raisons mystérieuses pour lesquelles on choisit de faire ce métier. J’étais tétanisée, au début, hypertimide. Pourtant je me disais que si je n’avais pas eu de mains, j’aurais essayé de jouer du piano. J’avais besoin de me faire remarquer pour me faire aimer.

Avez-vous dû beaucoup forcer votre nature?

Pour monter sur scène, oui. Après, je m’inventais des personnages qui me représentaient un peu. Avec la troupe de Jérôme Deschamps, dans le spectacle «C’est magnifique» des Deschiens, je jouais une paumée du bord de la route, une mutique, une fille qu’on ne regarde pas. Je m’inventais un personnage et c’était celui-là.

Le succès monstre des Deschiens vous a-t-il collé aux basques?

Un peu, mais indirectement. Les metteurs en scène, surtout, devaient composer avec ça. Quand il m’a choisi pour «Séraphine», Martin Provost avait très peur que je fasse rigoler. Or, ce n’est pas du tout mon but. D’ailleurs, les Deschiens faisaient une sorte de comédie dramatique, avec parfois des côtés assez sombres. L’étiquette s’est décollée après que j’ai réalisé «Quand la mer monte» et lorsque j’ai joué dans «Séraphine».

Deux Césars de la meilleure actrice, tout de même…

Même trois pour le meilleur premier film avec «La mer». Du coup, on m’appelle pour autre chose. Je ne veux pas faire la grosse de service qui fait rire, non merci!

Dans «I Feel Good», Kervern et Delépine vous collent quand même des dreadlocks sur la tête…

(Rire.) Ça m’a plu! Ils m’avaient prévenue, ça va. Avec eux, je me méfie. Dans «Louise-Michel», je devenais un homme. Dans «Mammuth», ils voulaient que je joue la mère de Depardieu! J’ai gueulé, ils sont revenus sur leur décision. Quelle est la demande la plus folle que vous ont faite des metteurs en scène?

Ben ça, non? Moi en mère de Depardieu, quand même, vous imaginez? (24 heures)