À Renens, Festimixx mélange les genres

eux jours de festival. Seize concerts. Des dizaines d’artistes confirmés de Suisse et du monde entier. Le petit Festimixx a tout d’un grand. À cela près qu’il est entièrement gratuit! Entre world music, hip-hop, reggae, folk, pop et folklore, la programmation de cette 7e édition reste fidèle aux précédentes par son désir de rassembler et de mélanger les gens et les genres. «L’histoire du festival a démarré à la fin des années 90, précise Élisabeth Senff, chargée de communication à Festimixx. Renens était alors une des villes les plus multiculturelles de Suisse, la Municipalité a voulu valoriser cette particularité en mettant sur pied une grande fête, avec pour objectif de mieux vivre ensemble.»

Au fil du temps, cependant, cette fête avant tout interculturelle s’est progressivement transformée en un véritable festival. «Les gens viennent de loin pour écouter les concerts. Mais l’âme et la raison d’être du festival sont toujours là. Renens compte plus de 120 nationalités et ses habitants ont à cœur de fêter l’atmosphère particulière qui y règne.» La société civile participe activement à Festimixx, qui intègre professionnels et amateurs de la région, tout en restant la plus ouverte possible sur le monde.

Festival des cultures

L’état d’esprit qui se veut cosmopolite est donc aujourd’hui encore bien présent. La programmation parle d’ailleurs d’elle-même. Même si les artistes suisses sont à l’honneur cette année, avec notamment le duo pop Aliose, la rappeuse KT Gorique ou Billie Bird et son folk nocturne, musiciens et chanteurs du Portugal et d’Angola (Throes + The Shine), du Brésil (Flavia Coelho), d’Italie (Brinca) ou encore de Serbie avec le Marko Markovic Brass Band se succéderont sur scène durant deux jours. Sans oublier le très attendu groupe sénégalais Touré Kunda (lire ci-contre), pionnier de la world music.

(24 heures)

Renens, terrain de Verdeaux Ve 15 juin (dès 18 h) et sa 16 juin (dès 15 h) www.festimixx.ch