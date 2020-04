«À la Villa Le Lac, Le Corbusier fusionne intérieur et extérieur»

Patrick Moser rêvait de voir les usagers des VMCV attendre leur bus assis devant une photo grandeur nature de la pièce à vivre de la Villa Le Lac, à Corseaux. Un peu comme s’ils y étaient en visite. L’effet d’optique est payant, le coup de pub pour la «petite maison» signée Le Corbusier aurait dû l’être! Sauf que, depuis trois semaines, le conservateur de la villa devenue musée en 2010 est souvent seul dans les abribus de la Riviera.

Seul acteur d’un théâtre urbain déserté qu’il s’approprie pour jouer au guide d’une maison inaccessible depuis le début de la pandémie. «Ces affiches sont là, sur des emplacements offerts par Montreux ou par Vevey — leur impression devait être payée grâce aux entrées de mars et d’avril —, alors pour qu’elles ne soient pas totalement perdues, j’ai eu l’idée de m’en servir pour illustrer des visites virtuelles et métonymiques.» Un jour, son regard s’arrête sur les rosiers Bicolette ou file vers le lac. Un autre, ses explications portent sur la lampe Gras, la fenêtre en bandeau ou encore la table faite pour sept convives. Cadrée très large, la prise de vue embrasse la pièce à vivre, riche en enseignements sur le fonctionnalisme en architecture comme sur «le côté bricoleur de génie» de Le Corbusier.

«Il fallait une table, il l’a imaginée accrochée au rebord de la fenêtre, rabattable, sans pied, donc avec de la place pour les jambes. Et grâce à deux vis à ailettes on peut la déplacer sur toute la longueur de la fenêtre jusqu’à la chambre à coucher.» L’enthousiasme, la fascination, de l’historien pour ces mécanismes, tous plus ingénieux les uns que les autres ne s’entend peut-être pas, il se lit. Sur Facebook. Comme sur Instagram. «Téléspectateurs, nous avons pris le rythme des séries, j’essaie de créer ce même effet sur nos réseaux sociaux et de susciter l’envie de venir visiter les lieux dès qu’ils seront de nouveau accessibles.»

Ironie de l’histoire… la Villa Le Lac (entre 3000 et 4000 visiteurs par année), avait ouvert ses 64 m2 habitables le 15 février pour répondre à l’augmentation de la fréquentation. Une première dans son histoire de musée et de patrimoine mondial de l’Unesco. Mais l’ironie redouble en surface de cette campagne de publicité, la première qui montre l’intérieur de la maison imaginée en 1923 par l’architecte pour ses parents. On la retrouve encore dans l’esprit d’une construction travaillant sur les notions d’intérieur et d’extérieur, devenues aussi centrales que prioritaires en ces jours de pandémie.

«Le Corbusier a fusionné l’intérieur et l’extérieur, il a aboli les frontières entre les pièces de la villa — machine à habiter mais aussi à regarder — et l’environnement en imaginant la grande fenêtre à bandeau (11 mètres de long) et en se passant de portes. Ce qui fait, appuie le conservateur, qu’on a vraiment l’impression que le paysage rentre à flots dans la maison. Et, à l’inverse, d’être à l’extérieur même si l'on est assis à la table de la salle à manger. Alors être bloqué à l’extérieur, sans pouvoir l’ouvrir au public, c’est assez ironique, oui!»

Une solution au choléra

Confiné, Le Corbusier aurait sans aucun doute travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup écrit. Le pistant dans sa correspondance comme dans ses essais théoriques, Patrick Moser en est convaincu. «Très prévenant, il aurait aussi correspondu avec sa famille pour leur dire de prendre soin d’eux.» Et l’architecte d’un nouveau vivre-ensemble, qu’aurait-il dit? Le conservateur passe par l’histoire en guise de réponse. «Il ne faut pas oublier que son plan Voisin pour Paris — 24 tours pour loger 500'000 personnes — apportait une solution à l’insalubrité du Marais. On s’est offusqué, mais quand, en 1922, il propose de raser ce quartier à l’exception de ses bâtiments historiques, la vraie question était: aimez-vous le choléra?»

