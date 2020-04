À travers l’œil d’un pigeon, la Terre paraît encore plus ronde

Sur les landes de l’étrange, il était prévisible qu’Émilie Zoé croise le chemin de Christian Garcia-Gaucher. Soit les sinuosités d’un ex-Velma, pionnier débroussailleur de sons à l’aube du nouveau siècle, et d’une chanteuse éponyme louvoyant entre rock, chanson et folk, contrainte à une trajectoire en ligne droite depuis que le succès a frappé à sa porte.

Mais avant que les choses ne s’emballent pour la Lausannoise et que son dernier disque solo («The Very Start») ne paraisse l’an passé, elle avait mis en boîte «Pigeons – Soundtrack for the Birds on the Treetops Watching the Movie of our Lives». Un titre long et alambiqué pour un disque court et simple pondu dans les studios de Louis Jucker, artisan de sons sans triche, qui a placé des micros auprès des deux musiciens pour capter leurs communes envolées.

À l’origine, les onze chansons avaient été composées et jouées en 2018 à l’occasion du festival chaux-de-fonnier Les Étranges Nuits du cinéma: Émilie Zoé avait demandé à Christian Garcia-Gaucher, qui produisait «The Very Start» et s’y connaît en musiques de films, de l’accompagner dans cette création de bande originale alternative au film à sketchs du Suédois Roy Andersson, Lion d’or à Venise en 2014. L’affaire fut assez concluante pour leur donner envie de la graver sur bandes (littéralement).

«Pigeons» roucoule chaudement, laisse entendre les soupirs, les caresses sur le bois, le souffle des enregistreurs. Les amateurs seront en terrain connu, très acoustique à la guitare et à l’orgue, légèrement bruitiste, raisonnablement grinçant, chanté comme on murmure une berceuse sans parier sur l’absence de cauchemar une fois la lumière éteinte.