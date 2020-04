Derib, confiné depuis toujours dans les bulles

Deux, trois coups, même pas… Le téléphone n’a pas sonné longtemps avant que Derib ne décroche! Et il accepte tout de suite l’interview. Ses derniers traits de crayons sont donnés, la 41e aventure de Yakari, son petit Indien sans âge et pourtant toujours aussi heureux de vivre depuis plus d’un demi-siècle, devrait bientôt sentir l’encre de l’imprimerie. Alors Derib aurait pu être dans le garage, transformé en mur d’exercice pour l’accro au tennis privé de terre battue, le temps du «Rester chez vous». Une consigne que le dessinateur de 75 ans respecte, question d’âge… «à haut risque». Mais aussi d’habitude, prise là-haut, sous le toit de sa demeure de La Tour-de-Peilz où il passe entre huit et dix heures par jour concentré devant sa table à dessin. Son travail, son «plaisir». Le même bonheur que celui vécu au contact de la nature dont il cerne l’esprit et les contours dans ses albums.

Cette nature, elle vous manque en ce moment?

C’est clair que je pense à notre chalet de la Forclaz, ça doit être beau là-haut! J’avais 2 mois lorsque mes parents m’y ont emmené. C’était la fin de la guerre, et la vie y était plus facile avec des vivres à disposition. J’ai passé mes cinq premières années, trottant dans cette nature totalement influencé par ses couleurs, ses mouvements et ses variations. C’est certainement ce qui m’a poussé à la dessiner et à en faire un élément central. J’en ai besoin, c’est une nature amie autant qu’une nature décor. Ma seule autre expérience de vie, ce sont les deux ans passés à Bruxelles, j’étais heureux d’y travailler, mais j’avais le mal de ma nature.

Dans vos albums, cette nature est intacte, sauvage. Un paradis perdu?

On voit bien ces jours, avec la diminution de l’activité humaine, qu’on arrive à un résultat souhaitable pour la nature! Elle est capitale et, en ce sens, on doit toujours se rappeler qu’on ne la maîtrise pas. J’ai été l’un des premiers à poser la nature en héroïne d’une page, sans avoir besoin de recourir au texte tant sa beauté et sa force priment! Dans «Buddy Longway», et c’est aussi ce qui a fait son succès, elle est au centre de l’histoire. Et comme on le suit au fil des années, j’ai pu jouer sur les changements saisonniers et météorologiques.

Ce temps qui passe, vous l’arrêtez dans vos BD. Un pouvoir qui vous irait bien dans la vie?

Surtout maintenant, oui! On se rend compte qu’il y a des choses qu’on ne fera pas, ou qu’on ne peut plus faire car, même si j’ai encore 25 ans dans ma tête, physiquement j’en suis à 75 ans. Et ça c’est désagréable, parce que mon avenir est derrière moi. (Il rit.) Maintenant… il faut un certain sens de l’humour, c’est ce qui aide aussi à accepter de prendre de l’âge. D’ailleurs je dis volontiers qu’à la place de fêter mes anniversaires chaque année je fais chaque année une année de moins. Pour y croire, peut-être qu’être un auteur de BD, ça aide!

Vivre dans une bulle, au propre comme au figuré, vous aide-t-il justement à voir les choses différemment, à prendre du recul?

Je pense, oui… Je fais de la BD depuis que je suis parti à Bruxelles, à 18 ans et demi, je suis donc effectivement dans une bulle, électron libre, et ma vie est sur un fil, dépendant des lecteurs. Mais je suis un privilégié, les gens aiment ce que je fais, peut-être parce que je fais mon métier avec amour, sincérité et honnêteté. Donc je pense BD, je suis BD et, avant de rencontrer mon épouse, Dominique, et d’avoir des enfants, j’étais BD vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il fallait s’impliquer à fond pour y arriver. Ce qui ne veut pas dire que c’était une corvée, ça a toujours été une passion.

Un métier d’égoïste?

D’une certaine manière oui, parce que si je n’étais pas égoïste pendant que je dessine, comme n’importe quel autre créateur, je n’arriverais pas à faire quelque chose qui intéresse les gens. On doit être seul pour trouver des idées. Mais c’est aussi un art qui va vers le public dans une envie de partage. Sans lui, on n’existerait pas.

Ce métier, vous l’avez appris auprès d’une génération qui est en train de disparaître…

On est désormais de ceux qui sont en première ligne et ça fait partie des pensées qui ne sont pas très agréables. Il y a eu le départ d’Uderzo, l’un des derniers monstres sacrés. Je dois dire que lorsque les premiers sont partis, Franquin, Jijé, ça m’a beaucoup marqué. C’était comme des membres de la famille.

Une famille qui a changé de taille pour devenir très nombreuse. Vous arrivez à suivre, à vous intéresser à ce qui se fait?

Un peu, et par le biais de mon fils Arnaud, qui me montre des choses. Mais j’avoue être resté un peu figé sur ce que j’ai découvert dans les journaux de Tintin et de Spirou quand j’avais 10 ans. Les auteurs étaient ceux qui ont fait l’âge d’or de la BD, et j’ai été formé par cette époque, par ses critères de qualité qu’ensuite j’ai dû mettre en pratique chez Peyo. Il y avait une discipline énorme! Lorsque Franquin regardait mes dessins, il les critiquait positivement. Mais je me rendais bien compte que si je voulais être à la hauteur de ces gens-là, je devais faire des progrès. Aujourd’hui, je ne ressens pas toujours cette même discipline!

Vous vous êtes vu évoluer dans ce métier?

Bien sûr… si je compare le Yakari des premiers dessins et celui de l’album terminé il y a deux jours, c’est énorme. Il a beaucoup changé et on peut faire le même constat avec Tintin, Astérix ou encore Lucky Luke. Les personnages évoluent en même temps que leur créateur, c’est une évidence. Ce métier, magique, est très particulier. Parce que nous avons le pouvoir sur la parole, le mouvement, l’histoire et le dessin. C’est aussi en cela qu’il est très exigeant, qu’il force à rester de nombreuses heures au travail pour faire une page! Mais je vais dire une chose qui peut paraître bizarre: aujourd’hui, je me fais confiance. Ça fait quand même plus de cinquante-cinq ans que je fais ce métier. Je peux donc penser que je suis fait pour ça, sinon j’aurais fait autre chose.