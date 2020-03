Pour la troisième reprise, Anne-Frédérique Rochat joue dans une pièce qu’elle a elle-même écrite, aux côtés de Carine Barbey et Jeanne Demont, et c’est la deuxième fois qu’Olivier Périat en signe la mise en scène. La commande, car c’en est une, était de donner la parole à trois femmes enceintes. «Les Veilleuses», pièce qui vient de prendre son envol à l’Oriental de Vevey et qui est encore attendue à la Grange de Dorigny, alterne les points de vue de trois figures féminines contrastées, chacune avec sa vision de la maternité. «J’avais envie d’aborder la pression sociale qui s’exerce sur les femmes quand elles attendent un enfant, ce besoin de leur dire comment il faut faire, de multiplier les injonctions sur la manière d’élever leur progéniture.»

Avec une mère expérimentée qui attend son 6e enfant, une autre qui attend son premier d’un père déjà marié et une dernière sur laquelle Anne-Frédérique Rochat préfère garder le mystère, «Les Veilleuses» entend aussi évoquer des questions existentielles plus amples que la seule maternité. «Pourquoi donne-t-on la vie? Cela relève-t-il de la création ou de la volonté de laisser une trace derrière soi? Cela nous ramène en tout cas à l’absurdité de l’existence puisque donner la vie, c’est aussi donner la mort. Se préparer aussi, un jour, à laisser son enfant seul, à ne plus être pour lui.»

La mise en scène d’Olivier Périat donne une consistance grinçante à ce trio de voix légèrement cauchemardesque qui pourrait appartenir à un seul personnage. «Mais il y a aussi beaucoup d’humour, un aspect burlesque, mais aussi des moments où ces femmes tombent le masque.»