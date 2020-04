Une enveloppe de 39 millions pour la culture vaudoise

Le SOS du monde de la culture a été entendu. Pour atténuer le choc de la crise, la Confédération a débloqué une enveloppe de 280 millions de francs, répartie entre les Cantons en fonction de leur population et des montants qu’ils allouent à la culture. Figurant parmi les quatre cantons qui se partageront la somme la plus élevée derrière Zurich, Genève et Berne, Vaud recevra 24,5 millions de francs, soit 10 millions d’aide d’urgence (sous forme de prêts sans intérêts aux entreprises culturelles à but non lucratif en manque de liquidités) et 14,5 millions destinés à indemniser les pertes financières dues à l’annulation ou au report de manifestations et de projets.

De son côté, l’État de Vaud déboursera lui aussi 14,5 millions de francs pour les indemnisations via un arrêté d’urgence. «Le montant 14,5 millions débloqué par la Confédération était soumis à la condition que le Canton octroie la même somme, souligne Nicole Minder, cheffe du Service cantonal des affaires culturelles (SERAC). Cela démontre une volonté forte du Conseil d’État vaudois.» Au total, 39 millions de francs soulageront le monde culturel.

Beaucoup de dossiers

Les institutions et acteurs culturels sont invités à déposer leurs requêtes si possible au 30 avril, mais au plus tard jusqu’au 20 mai, sur le site du SERAC. Quand peuvent-ils espérer recevoir les aides? «Vu le nombre de dossiers, cela prendra un certain temps, mais toutes les réponses devraient être données entre les mois de juin et d’août», indique Nicole Minder, précisant qu’une task force a été mise en place pour traiter les demandes.

«Nous devons attendre de recevoir tous les dossiers, car les montants alloués dépendront du nombre de demandes. Pour nous, il est très important d’être équitable, nous ne verserons pas les aides en fonction du premier arrivé, premier servi.»