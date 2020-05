Fanny Leeb, des rêves toujours plus forts

Peut-être par pudeur, peut-être par modestie, peut-être les deux à la fois, Fanny Leeb ne viendra pas sur le sujet d’elle-même! Pourtant l’aînée de Michel Leeb, aussi fière d’être cette «fille de» que libre de métisser les voies jazz, soul, pop, trip-hop et electro, devrait être en pleine promo de «The Awakening», son quatrième album livré fin février. Mais voilà, la trentenaire est à Montreux, chez elle, avec son amoureux Olivier, s’autorisant quelques bouffées d’oxygène dans les hauteurs avec Lennon, leur chien.

Et si la chanteuse-auteure-compositrice est surtout dans son salon avec vue sur la baie de Montreux, le Marché couvert et la statue de Freddie Mercury «tout petit, petit» au loin, ça ne fait pas d’elle une inactive contemplative. Fin mars, elle réunissait une vingtaine d’artistes français (Bruel, Zazie, son frère Tom, son père, David Hallyday, Thomas Dutronc) autour de «Imagine» pour récolter des fonds en soutien au personnel soignant hexagonal. Et le 18avril, c’est le cœur de Montreux qu’elle faisait battre avec un concert improvisé sur un toit. Mais comme pour son album, ce n’est pas elle qui aborde le sujet, elle laisse venir. À l’écoute. Et forcément rattrapée par ce quotidien vécu collectivement mais chacun chez soi. Coup de fil!

Le téléphone était-il déjà un indispensable ou l’est-il devenu encore davantage?

J’ai eu mon premier téléphone à 14ans, c’était déjà incroyable et avec les copines on adorait s’appeler. Sauf que le droit d’utilisation était limité sous peine de confiscation. Là, c’est un peu l’envers des choses, on doit l’utiliser et s’en contenter, tellement ça fait plaisir d’entendre ceux qu’on aime. J’ai l’impression que cette crise nous permet de revenir à l’essentiel. Je pense à ce que ça va faire de retrouver ma famille, mes amis, de les prendre dans mes bras. Ça me donne des frissons rien que d’en parler.

Vous êtes quelqu’un de tactile?

En fait, non, je ne suis pas méga tactile, et plutôt dans la normale. Mais par contre, là, je me rends compte que de ne plus les voir, ça me manque, mais ça me manque terriblement. Qu’est-ce que j’ai hâte de prendre ma sœur, ma mère, mon père, mon frère dans mes bras. Et la santé, je pense aussi à tous ceux qui se battent contre la maladie, il y a ça, mais il y a tous les autres, il ne faut pas les oublier.

L’année dernière vous avez choisi de médiatiser votre combat contre le cancer et on vous a beaucoup entendue. Depuis, une autre actualité a pris le dessus, pour vous également?

Je pense d’autant plus à ceux qui luttent contre d’autres maladies avec ces traitements lourds qui mettent nos défenses immunitaires à plat. Et je peux imaginer comme cela doit être très compliqué en ce moment, après ce que j’ai vécu. Aujourd’hui je suis en très bonne santé et si ça peut faire du bien à d’autres femmes, je vais continuer à être cette porte-parole positive.

Le collectif, c’est aussi cette énergie qualifiant notre façon de traverser la crise actuelle…

Totalement! J’ai l’impression que l’être humain a réalisé pas mal de choses ces dernières semaines. Mais j’ai peur que tout redevienne comme avant.

Et pourtant vous avez envie d’y croire, un reste d’insouciance?

Plus qu’un reste, d’ailleurs, ces jours, je suis retombée en enfance devant les dessins animés de Disney. J’ai revu «La Belle et le clochard» et tous mes souvenirs sont revenus, je me souvenais de chaque scène comme si je l’avais vue hier. Qu’est-ce que c’était bien d’être enfant!

Qu’avez-vous conservé de cette période?

La chance d’avoir une famille exceptionnelle, une mère très présente. Un père qui m’a éduquée à la musique comme personne, qui était beaucoup en tournée mais qui faisait en sorte de rentrer le plus souvent possible, et qui est extrêmement drôle, nous racontait des histoires le soir avec des peluches. Je suis aussi restée très attachée à la nature (nous habitions dans la banlieue parisienne), ce qui explique aussi ma venue en Suisse. J’ai encore gardé la musique, parce que voilà, elle ne m’a jamais quittée et… ce besoin de faire le clown. On l’a toujours fait à la maison, ce sont des moments de pétage de câble, j’aime ça et ça me fait du bien.

Même si les épreuves vous ont appris à prendre du recul?

C’est vrai qu’avant mon cancer, je n’étais pas bien dans mes pompes. Trop sensible, trop affectée par les choses terribles qui se passent sur cette planète. Maintenant, et ce n’est pas de l’égoïsme, j’ai un peu appris à prendre du recul et à me concentrer sur le bien que l’on peut faire autour de soi, à être bien avec soi-même, bien avec les autres.

La musique fait-elle partie du baume?

Avec en plus l’avantage qui est celui de l’art en général, soit de pouvoir passer des messages d’une manière différente. C’est une liberté, celle de dire ce qu’on veut.

C’est elle qui explose dans «The Awakening», votre disque sorti le 28 février?

C’est un hommage à la vie! Un artiste est forcément inspiré par ce qui lui arrive. Malade, j’ai eu besoin d’extérioriser et en même temps de parler d’autres choses, plus légères. Il y a aussi des histoires de mon passé, des histoires d’amour et sur mon état d’avant. «The Girl I Was» est justement sur la Fanny que j’étais et sur celle que je suis devenue.

Vous répétez avoir changé, votre entourage confirme?

Oui totalement, même si je ne suis pas quelqu’un de complètement différent, il y a eu une vraie évolution. Et comme je me sens tellement mieux, je renvoie aussi une image tellement plus positive. J’avais tendance à m’angoisser pour rien au point d’en être arrivée à avoir du mal avec ma musique. J’avais l’impression de me battre avec elle, de ne pas être en phase. C’est un peu compliqué à exprimer! J’aimais ça, mais en même temps, comme il fallait se faire sa place dans une industrie qui aime faire rentrer les gens dans les cases et où personne ne me signait, j’avais l’impression de porter seule ma musique. Au point qu’elle en était devenue trop lourde. Mais il y a eu un déclic après ce qui s’est passé dans ma vie: c’est comme si tout ce poids sur mes épaules avait disparu. Je ne subis plus l’épreuve de l’attente. Quand je me regarde dans la glace, je suis fière de ce que j’ai fait, j’ai envie de le partager sur scène et si ça peut plaire à certains, c’est formidable.

Rattrapée par la réalité de la maladie, êtes-vous restée rêveuse?

C’est sûr, ça fait vivre! Et plus encore lorsque vous avez réussi à vous battre, vous repartez de zéro, la vie devant vous. Je rêve même encore plus qu’avant, avec un rêve immédiat: pouvoir refaire de la scène et défendre cet album même si je sais que c’est mal barré pour un moment.