La femme-oiseau Géraldine Fasnacht s’est brièvement posée pour faire son nid

Désormais, pour trouver l’aventurière Géraldine Fasnacht dans son bar à jus frais favori au centre de Verbier — «si je suis en aussi bonne forme et si ma grossesse s’est si bien passée, je le dois aussi à leurs délicieux jus plein de bonnes choses» —, on ne cherche plus seulement son snowboard, mais son pousse-pousse.

Seules les lunettes miroir et le bonnet dépassent d’un profond fauteuil rouge. Protégés par deux hauts accoudoirs, Odin et sa maman partagent un doux moment d’intimité. L’heure du repas. Après une matinée à rider pour l’une et à gazouiller pour l’autre. Cela fait maintenant deux mois que celle qu’on surnomme la «femme-oiseau» a accueilli son fils dans le nid de Verbier qu’elle partage avec son mari, Simon Wandeler, ancien vice-champion du monde d’escalade sur glace dont le père est Suisse alémanique et la mère de Sainte-Lucie. Avant d’être trois, ils ont sillonné ensemble les contrées nordiques, volant notamment au-dessus de la terre de Baffin (Canada). Le 27 décembre, le quotidien de la Vaudoise a changé, mais pas sa philosophie de vie.

Devenir maman, c’était un but en soi ou une suite logique quand on trouve enfin la bonne personne?

J’ai 39 ans. Ça aurait été trop triste de ne pas vivre ça. Jusqu’à maintenant, je n’avais justement pas rencontré la bonne personne qui me donne envie de fonder une famille. Faire un bébé, c’est quelque chose qui se vit à deux. Je n’aurais pas été assez forte pour élever un enfant seule. Je m’étais donc préparée à renoncer à la maternité. Mais, là, le papa est juste trop génial. Maintenant qu’Odin (ndlr: le nom du Dieu viking de la sagesse et des éléments, préféré aux prénoms inuits, aux consonances trop dures) est là, on se demande bien pourquoi on a hésité avant de devenir parents. On nage dans le bonheur, on plane total...

Vous avez déjà repris le sport. Ça vous manquait à ce point?

J’ai recommencé le yoga assez vite et, dès sa sortie de la maternité, j’ai emmené Odin faire de longues balades en écharpe, pour profiter du grand air, du soleil. Il est tout zen. Je pense qu’il a déjà été habitué à tout ça dans mon ventre, puisqu’il a déjà sauté en wingsuit, fait pas mal de snowboard et même dormi sur le glacier du Trient. Cette nuit-là, je me croyais seule, je ne savais pas encore que j’étais enceinte!

Mais, pour revenir à votre question, j’avais besoin de retrouver les éléments que j’aime tant. Mais c’est si difficile de quitter la maison et de laisser mon bébé derrière. Finalement, c’est Simon qui m’a mise dehors. Et c’est tout à fait gérable: j’allaite Odin à 7 heures, Simon lui donne le biberon à 11 heures et je suis de retour pour la tétée de 15 heures. Ma famille, c’est mon cocon de bonheur. Et, comme pour tout le reste de ma vie, j’y vais au feeling.

Devenir parent, ça fait réfléchir au sens de la vie, à ce qu’on veut transmettre...

C’est vrai que ça pousse à prendre un peu de recul. Je comprends encore plus la chance que nous avons de vivre dans un endroit magique où, avec de la volonté, on a les moyens de réaliser nos rêves. C’est cette mentalité que je veux transmettre à mon fils: tout est possible avec de la passion.

Et je ne parle pas seulement de gravir des sommets, de tirer des lignes dans la poudreuse, de voler. J’adorais mon boulot à Swissair, à Genève, par exemple. Tout ce qu’on entreprend, il faut le faire à fond. À travers ma fondation (ndlr: Mountain Line Foundation, qui a pour but d’aider de jeunes talents prometteurs en ski-snowboard freeride ou VTT descente), je donne les moyens à des jeunes de bénéficier des conseils des meilleurs coachs, mais aussi simplement de les défrayer pour des compétitions. J’utilise mon image et mes contacts pour récolter des fonds, pour faire bouger les choses. Et, à Verbier, il y a une vraie communauté de riders qui accueille les enfants. Donc, dans ce rôle-là, comme celui de maman, je veux transmettre ma détermination et ma passion. C’est tout simple.

Cela veut-il dire qu’Odin va vite connaître les joies de la glisse ou même du vol?

Non. Je veux qu’Odin fasse ce qui lui plaît. Qu’il soit libre. Moi-même, je me suis toujours laissé guider par mes sensations. Je voulais participer à l’Xtreme de Verbier parce que cette épreuve me faisait rêver. Pour moi, monter sur le podium aurait déjà été incroyable. Jamais je n’aurais pensé gagner (ndlr: lors de sa première participation en 2002, puis deux fois encore) puis finalement pouvoir vivre de mon sport.

Dans chaque interview, on vous parle de risque, de sécurité, de danger. Votre rapport à tout cela a-t-il changé maintenant que vous êtes responsable de quelqu’un d’autre?

Non, parce que j’étais déjà prudente avant d’être mère. Je n’ai jamais pris de risques inconsidérés. Le papa d’Odin non plus. Simplement, quand les conditions sont trop risquées, je ne vais plus perdre mon temps à aller découper des pentes, j’y renonce déjà si j’ai un doute en la regardant. Redescendre n’est pas une défaite.

Vous donniez l’impression d’être quelqu’un qui a la bougeotte, une soif permanente de nouvelles aventures, de sensations fortes. Et pourtant, à vous voir là, on se dit que votre cœur bat aussi fort lovée dans un fauteuil, votre petit contre vous...

C’est vrai que je suis plus impatiente que jamais de rentrer à la maison. Je ne veux plus traîner en route, m’attarder pour regarder le paysage ou parler à quelqu’un. Simplement parce qu’il me manque et que je veux passer le plus de temps possible avec lui. Ce qui ne veut pas dire que je ne profite pas à fond de mes moments en pleine nature. Je déborde d’énergie. J’avais très peur de manquer de sommeil, moi qui dors énormément, mais ce n’est pas du tout le cas. Certainement que beaucoup de mamans le disent, mais mon bébé en pleine santé est superfacile. Un vrai cadeau.