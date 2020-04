Le Festival de la cité n'aura pas lieu

«Convaincu que la culture participe à notre bien-être et que l’art est essentiel pour nourrir nos imaginaires saturés par le Covid-19, vient d'informer la direction du rendez-vous culturel lausannois, le Festival de la Cité réfléchit aux possibilités de mettre sur pied de plus petits projets artistiques dans le respect des règles sanitaires en vigueur durant la période du festival, pour autant que de tels projets puissent à nouveau être autorisés.»

En attendant, Myriam Kridi et son équipe ont dû se résoudre à annuler la 49e édition de la manifestation qui aurait dû investir, du 7 au 12 juillet, comme tous les étés vers la fin de l'année scolaire, les pavés de la vieille ville. Ce choix, «nous le craignions depuis plusieurs semaines, tout en poursuivant la construction du festival avec une pointe d’espoir noyée dans un océan d’incertitudes», écrivent les organisateurs dans leur communiqué. Mais, lundi, la raison l'a emporté: «Malgré l’annonce du 16 avril de l’assouplissement en plusieurs étapes des mesures édictées par le Conseil fédéral, il est impossible d’envisager, dans moins de trois mois, la tenue d’un événement dont l’ADN est la démocratisation culturelle au cœur d’un espace public où fourmillent librement 100'000 personnes en 6 jours, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures d’hygiène barrières. La santé de la population et la lutte pour sortir de cette crise sanitaire sont les priorités absolues.»

Cette annulation vient s'ajouter à celles, très nombreuses, qui sont prises chaque semaine depuis mars. La semaine passée, ce sont les grands festivals musicaux (Paléo, Montreux Jazz, Sion sous les étoiles, etc.) qui ont annoncé, l'âme en peine, que l'été à venir serait blanc.