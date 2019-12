Le For Noise sort en boîte

C’est quand la fête est finie qu’on la regrette le plus. À ce titre, l’Association Goodbye For Noise met le paquet – la boîte, plutôt, cartonnée de noir et de gris, avec à l’intérieur le vade-mecum indispensable au polissage des souvenirs. On s’y croirait presque, avec les pins, les autocollants et les bracelets en plastique jaune qui autorisaient l’entrée sur le site des hauts de Pully, que le festival chahuta de 1997 à 2016.

Les dessins que Luz y griffonna entre deux jerks, vers 2007, racontent les coulisses d’une édition et croquent l’énergie et la fantaisie qui prévalaient dans les rangs du public comme des bénévoles. Un livre de 200 pages réunit les photographies de live, les images d’ambiance et les portraits des artistes – leurs noms (et leurs visages) rappellent combien du petit club de potes était né un festival solide: Christine and the Queens (en 2013), Patti Smith, Franz Ferdinand, Blondie, The Kills, Metronomy…

Souvent précurseur et en avance, parfois nostalgique et en retard: l’une comme l’autre de ces qualités n’assure pas toujours son comptant de public, l’une des raisons pour laquelle le For Noise poussa un dernier cri en 2016. La météo fut aussi cruelle, et un dessin hilarant (pléonasme) de Mix & Remix résume la chose. Et la musique? Elle s’écoute le 25 décembre au D! Club, pour le petit Noël du For Noise, où le coffret sera en vente.