François Busnel, le passeur de littérature

«J’ai une conviction. Les livres m’ont sauvé. Je veux rendre un petit peu. Ça s’appelle la gratitude. Je travaille pour l’immense majorité de ceux qui savent ce que merci signifie, ce que l’émotion peut révéler dans une vie. Pour leur dire, regardez, il y a des trucs que je peux vous proposer ce soir. Parmi les histoires qui sont racontées, il y en a qui peuvent éclairer votre vie.» Il arrive en avance dans la bibliotheca du Bar du Lausanne Palace, pour un face-à-face généreux où il s’enthousiasme autant que sur son plateau, les prunelles scintillantes, le verbe vif, pas snob pour un sou. Derrière son élégance de jeune premier et ses intonations modulées, la sensibilité palpite fort. La tête pleine encore, de ses héros d’enfant. Il sait d’où il vient et où il va. Entre deux, il vadrouille, passe du temps avec les siens et lit. Beaucoup. Parce qu’un livre peut vous «élever au-dessus de vous-même.»

Vous tombez dans la lecture jeune. Par ennui?

Quand on est un peu hyperactif et qu’on a envie de comprendre le monde, on se rend compte que dans un livre on a des histoires, des personnes qu’on pourrait devenir et auxquelles on s’identifie. Ce n’est pas l’ennui, mais l’envie de découvrir ou de vivre d’autres choses que ce à quoi on est destiné.

Enfant surtout, on s’identifie aux personnages.

L’enfant a besoin de héros. Pas forcément de héros positifs mais de personnages parfois excessifs. Moi je me suis identifié à Corto Maltese et à peu près à tous ceux qui étaient ce que je n’étais pas. Je n’étais pas marin.

Et vous faites de la voile?

Exactement! ça m’a poussé à en faire, comme Corto.

Sérieux?

Ah oui, sérieux! Faire de la voile, en soi, ça ne m’intéressait pas du tout. J’ai bêtement pensé à 15 ans que ça me permettrait de séduire les filles. À 15 ans et demi, j’ai vu que ça ne marchait pas et je me suis dit, au moins ça me servira à être comme Corto. Comme ça j’irai de par le monde. Évidemment j’ai été moins loin.

D’autres personnages vous ont-ils embarqué?

«L’Île au trésor», c’est génial. Soit vous vous identifiez à un gamin pleurnichard, geignard, premier de classe, soit vous vous identifiez à l’autre. Au pirate qui ment, qui boit, qui passe son temps à escroquer les autres mais qui est libre. Je me suis totalement identifié à Long John Silver qui, pour moi, est le vrai héros. Puis vous lisez «Le comte de Monte-Cristo». Vous êtes Edmond Dantès! Vous partagez ses sentiments et vous découvrez que la lecture vous apprend à penser. Pas seulement à vous évader. Elle compose, peu à peu, une espèce de grand univers dans lequel l’enfant, si on le laisse choisir seul ses histoires, va se construire. Personne ne vous parle de la vengeance et de la misère quand vous avez 12 ans ou 14 ans. La lecture permet de vous faire cette contre-culture.

Aimez-vous les livres que vous présentez?

Oui. Peu ou prou. J’essaie d’étendre ma curiosité et de ne pas tomber dans une forme de cynisme qui consisterait à dire, puisque je n’ai pas aimé le livre d’un auteur, je n’aimerai pas tous ses livres. Ce serait idiot. Je ne suis pas critique littéraire. Lui, il dit ce qui est bien ou pas bien. C’est celui qui est du côté du savoir. Moi je ne sais rien. C’est pour ça que je pose des questions.

Lesquelles?

Je ne sais pas ce qu’est la littérature. Je sais à peine ce que c’est que de vivre correctement. Je pose la question et il y a autant de réponses qu’il y a d’expériences, de vies. Ce n’est pas forcément l’idée qui est la plus importante mais la façon dont on l’exprime.

Et vous avez compris ce qui se passe dans la tête des écrivains?

En fait, non. C’est précisément parce que je n’ai pas compris que je continue à poser des questions. Longtemps j’ai pensé que le but était d’obtenir une réponse définitive. Et puis je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c’est moins la réponse que le chemin parcouru. Comme dans les voyages. À 20 ans, j’ai été très marqué par «L’usage du monde» de Nicolas Bouvier. Partir au bout du monde c’était aller dans des endroits invraisemblables, vivre de grandes aventures. Et Bouvier apprend que c’est le chemin qui est important. Pas le but. Le mystère des écrivains m’intéresse. Comme le mystère des gens, de la vie tout simplement. Peut-être que ça n’explique rien, que c’est juste une torche lancée dans le puits et qui l’éclaire un peu. À nous de savoir voir.

Que cherchez-vous avec votre émission?

Je cherche à mettre un peu de beauté dans le monde. Plus exactement, puisqu’elle existe, à faire en sorte que les gens la voient. On a réussi à faire croire que ceux qui s’émerveillent sont des ravis de la crèche. Que d’être curieux ou enthousiaste, c’est être naïf voire niais. On a créé quelque chose, en partie avec les réseaux sociaux, qui consiste à dévaloriser tout ce qui est admirable. Je fais un autre pari. Je me dis que dans un livre, même s’il y a une page admirable il faut le lire. Dans un livre, même s’il y a une idée avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous saurez contre quoi vous pensez. Ce que je cherche à faire, c’est de dire, la lecture peut changer votre vie et la sauver.

À ce point?

Mais je le pense! Et mes téléspectateurs l’éprouvent. Soit vous considérez la lecture comme une activité cérébrale et intellectuelle, soit comme une activité sensuelle et essentielle. Je suis évidemment du côté de la 2e catégorie. Je cherche le point d’émotion où vous acceptez de recevoir une gifle monumentale, d’être un petit peu de l’autre côté de la glissière de sécurité. Là, ça commence à être intéressant parce que vous êtes du côté de la vie. Du vivant. Voyez! Vous sortez de la route, vous vous exposez et en vous exposant vous vous découvrez et en vous découvrant vous vous agrandissez et en vous agrandissant vous vous élevez au-dessus de vous-même. Tout ça, c’est la lecture.