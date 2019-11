Là haut sur la montagne, Depardieu chantera Barbara

Gérard Depardieu, Barbara, le Cervin. Aux amoureux des concerts inattendus, le Zermatt Unplugged offre une formule tout en un. Réputé depuis ses débuts en 2007 pour son principe de débrancher les musiciens dont il parsème ses scènes «in» et «off», le festival valaisan oeuvrait jusqu’alors dans un répertoire largement pop et hautement anglophone ou germanophone. L’annonce de Gérard Depardieu venant chanter Barbara sur la scène relativement intime de l’hôtel Alex, le 15 avril 2020, intrigue autant qu’elle séduit.

L’hénaurme vedette française, 71 ans pour 52 ans de carrière et 252 films au compteur, reprend ainsi son compagnonnage avec l’oeuvre et la mémoire de son amie chanteuse, disparue en 1997. Vingt années plus tard, il avait posé sur disque un recueil de ses chansons, avant de les embarquer dans un important tour de chant au succès critique et publique, seul face au public avec le piano d’Emmanuel Christien pour unique et vibrant accompagnement. «Ma voix, je ne lui fais rien, nous confiait-il en mars 2018 peu avant de monter sur la scène du Métropole de Lausanne. «Chanter, c’est comme faire l’acteur, je n’apprends rien, je découvre. Et je ne maîtrise rien. Je vais vous dire: en gros, je m’en fous. Quand je n’arrive pas à maîtriser la note, je la parle.»

Le principe acoustique du festival sera respecté idéalement avec ces concerts en forme de récital intime, où Depardieu habite littéralement les chansons de Barbara, souvent dans un souffle ou un murumure, toujours avec une émotion contagieuse. «Je partage avec elle sa respiration, continuait-il. Je m’oublie complètement dans sa respiration, sur scène. C’est pour cela que les gens viennent, je crois.» Pour être de ceux-là, il faudra dégainer ses réservations le 12 décembre - aussi pour les autres artistes du festival, dont la liste complète sera annoncée une semaine plus tôt.

Zermatt Unplugged

Du ma 14 au sa 18 avril 2020

Locations dès le 12 décembre

www.zermatt-unplugged.ch