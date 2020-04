Jacques Berthet dévoile une Genève désertée

«Un art de la disparition». Tel était le titre sous lequel le Centre de la photographie de Genève (CPG) avait exposé Jacques Berthet et Martin Widmer en 2016, autour du thème de l’absence de figure humaine. Le propos ne consistait pas à montrer cette éclipse en plein désert, mais dans les lieux où on l’attend le moins, soit le paysage urbain pour le premier et le miroir pour le second. Baptisé «Rumeur sur la ville», l’ensemble de Jacques Berthet fait désormais l’objet d’un bel ouvrage publié par le CPG en février 2020. On y découvre l’étrange désertion d’une cité qui se barricade sous le soleil de mai.

Pas une âme dans les Rues-Basses, aucun piéton sur les quais, mais des palissades jaunes qui aveuglent les devantures des enseignes commerciales et bancaires: le photographe dresse le portrait d’une Genève vertigineuse, à la fois ville fantôme et citadelle dans l’attente d’un assaut. Ceux qui y vivaient en 2003 identifieront l’épisode. Les jours suivant la prise de vue, manifestants et casseurs exprimèrent par le saccage et la violence leur désaccord avec le sommet du G8, tenu à Évian les 1er, 2 et 3 juin de cette année-là.

Avant la rage

À l’époque, le Canton souhaite conserver une trace des événements. Son Département des constructions mandate ainsi Jacques Berthet pour documenter par l’image cette actualité particulière. L’artiste né à Troinex en 1949 promène son objectif à travers Genève avant, pendant et après l’explosion de rage: «Avec ses palissades vierges et ses rues désertes, la première partie de ce travail me semblait aller au-delà de la thématique du G8. Je l’ai donc réservée pour plus tard.»

Cette série inédite s’avère le résultat d’une «fiction photographique», comme l’explique son auteur. «C’était le jour de l’Ascension (ndlr: le 29 mai 2003), il y avait beaucoup de monde qui flânait, raconte-t-il. Tous les promeneurs étaient, comme moi, stupéfaits de voir ces barricades. J’ai dû me décider rapidement sur la façon de photographier ça.» Il prend la décision d’attendre l’instant du vide, associé au «cadrage arrêté d’une image architecturale», quitte à patienter parfois longuement, jusqu’à vingt ou trente minutes, pour que la foule des passants s’écarte du champ.

De cette mise en scène ressort une intense impression d’étrangeté. L’espace urbain est inondé de lumière, mais tout y paraît frappé de cécité. Sous un radieux ciel printanier, une ville absolument abandonnée protège son opulence d’un ennemi invisible avec une minutie d’horloger, comme l’atteste la précision des découpes des panneaux de bois. «Ce n’est pas l’image qui arrête le temps, mais c’est l’arrêt du temps qui se représente dans l’image», comme l’écrit le philosophe Serge Margel en regard des clichés dans le livre.

Trottoirs vides

Impossible, à la vue de ces instantanés, de ne pas tirer de parallèles avec ce que le monde traverse actuellement. Ces trottoirs vides et ces bâtiments hier volontairement clos rappellent le confinement forcé d’aujourd’hui. «Cela m’a aussi frappé, concède Jacques Berthet. À mon sens, les motivations sont similaires. Le moteur, c’est la peur. En 2003, ceux qui détenaient le pouvoir redoutaient les casseurs. Actuellement, les autorités craignent la propagation incontrôlée de la maladie.»

À dix-sept ans de distance, les photographies de l’artiste genevois expriment l’interdit qui frappe maintenant les populations, à la nuance près qu’il s’agissait, précédemment, de ne laisser personne entrer et que l’injonction présente vise à ce que nul ne sorte. L’analogie a-t-elle fait pousser des envies documentaires à Jacques Berthet? Manifestement pas: «En ce moment, je photographie des fleurs. J’ai dit ce que j’avais à dire sur le vide.»

«Rumeur sur la ville» de Jacques Berthet, avec des textes de Serge Margel et Joerg Bader, Éditions Centre de la photographie Genève, 2020, 94 p., 28 fr. À commander auprès des libraires genevois, notamment la Librairie du Boulevard et Nouvelles Pages.