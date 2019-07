La chevauchée fantastique de Robicheaux

Droit dans ses bottes, James Lee Burke intitule son dernier roman «Robicheaux», premier volume d’une trilogie. Le shérif de New Iberia s’était effacé durant cinq ans dans les brumes et les bayous de Louisiane, à guetter les poissons-chats dans une aube qui s’électrifie là-bas de lumière mordorée. Belle Mèche pour ses intimes, le semi-retraité apprivoise toujours l’ombre brune des tuniques de soldats confédérés. Ses spectres le poussent à ruminer sur la guerrière Amérique. Des champs de bataille de la Sécession suinte un code d’honneur qu’à peu près rien n’érode. Ni les politiciens véreux, ni les petites frappes interlopes, ni les prédicateurs charismatiques.

Il arrive pourtant que Robicheaux perde la tête dans le Jack Daniels et s’abandonne à une rage venue des enfers de son âme. La mécanique policière de cette 21e équipée sauvage repose sur ce black-out, amnésie fatale qui torture l’alcoolo repenti. Belle Mèche connaît les versets bibliques, mais la voie divine ne suffit pas toujours. Aussi son créateur James Lee Burke convie-t-il ici en force ses complices habituels. Clete Purcel, la brute mercenaire au cœur d’or, poursuit en parallèle une vendetta personnelle pour sauver un gamin battu. Helen, la boss du commissariat, se bagarre autant contre le sexisme que contre la corruption. Même le raton laveur Mon Tee-Coon pointe son nez. Mais cette routine devenue quasi-folklore au fil des âges de Dave Robicheaux manquerait de sel si le dirty rice cajun n’était pimenté d’une actualité inédite.

James Lee Burke n’a composé avec le cinéma qu’à de rares occasions. Hormis avec le réalisateur Bertrand Tavernier, ce féroce indépendant cultive un rapport d’amour-haine avec le milieu. «J’ai toujours été fasciné par les films, avoue-t-il sur son site, car, s’il existe une cathédrale américaine laïque, c’est bien Hollywood. Nous élisons ses stars comme président tout en la dénigrant. Mais avant de prendre mon dernier bus, je suis déterminé à voir «La maison du soleil levant» («The House of the Rising Sun») sur un écran.»

S’il juge ce roman, paru en 2015 et traduit l’an dernier, comme son meilleur, cet épisode de la saga Hackberry Holland, n’a jamais atteint la popularité de Dave Robicheaux. C’est un auteur pareillement déçu qu’il met en scène dans «Robicheaux». Et de pousser le mimétisme, puisque ce Levon Broussard demande à la fille de Dave, romancière, d’écrire le scénario. Elle s’appelle Alastair, comme la fille de James Lee Burke. Le manque de respect dont elle aura à souffrir provoquera quelques incendies.

Pour qui fréquente la faune de New Iberia depuis 1987, ces chassés-croisés avec la réalité ne lassent pas. D’autant que l’octogénaire possède un puissant sens de l’image. Ainsi de la réflexion que lui inspirent les «gens» de Hollywood: «Quand on les a au téléphone, on a envie de se nettoyer les oreilles avec des lingettes pour bébé.» La force de James Lee Burke ne tient pas à cette seule charge ironique. Qu’il cite une prescription de l’Ecclésiaste, un vers de Robert Frost, une réflexion de Pablo Neruda ou la figure du chevalier errant selon Geoffrey Chaucer, ce sage élargit l’horizon des bayous à l’infini. Le styliste hors pair parle des bienfaits de la vue d’une aigrette sur les pognes encore sanglantes d’un justicier, glisse de la métaphysique à l’action d’un battement de plume. De quoi attendre confiant la suite, «New Iberia Blues». Robicheaux sera flanqué d’une nouvelle adjointe, sortie directement du western de John Ford «My Darling Clementine».