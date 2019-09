Goran Bregovic: «La guerre m'a fait renaître»

À 69 ans, Goran Bregovic continue de rêver en musique d’un monde où les religions coexisteraient en paix. Son utopie, le compositeur slave, ex-rock-star dans la Yougoslavie de Tito connu ensuite pour la musique des films d’Emir Kusturica, la façonne à l’image de sa fanfare balkanique: euphorique, festive et métissée. L’Orchestre des mariages et enterrements, comme il l’a baptisé avec humour, le suit sur les routes depuis plus de treize ans. Vendredi, ce joyeux bazar va plonger Épalinges et le 1066 Festival, qui fait la part belle aux musiques du monde depuis six ans, au cœur de la culture tzigane et gitane.

«Dans mon orchestre, il y a à la fois des musiciens de conservatoire et de la rue. Des gens de tous horizons. C’est pour ça qu’il y a de la joie», lance le musicien au bout du fil, depuis son bateau qui croise en mer Adriatique pour ses derniers jours de vacances. Dans son dernier disque, ce fervent défenseur de la mixité culturelle, enfant de Sarajevo né d’une mère serbe et d’un père croate, revient à sa ville natale. «Three Letters From Sarajevo» a été conçu en trois pièces instrumentales pour des violonistes originaires des Balkans, du Maghreb et d’Israël. «Le violon se joue de trois manières principales: classique, comme le chrétien, klezmer, comme le juif et orientale, comme le musulman.» L’année prochaine, ces compositions ressortiront dans un deuxième volet, adaptées cette fois-ci par un orchestre symphonique.

Le violon, Goran Bregovic l’a étudié au conservatoire bien avant d’empoigner la guitare électrique. En renouant avec ses racines, il fait de Sarajevo la métaphore de l’Europe et du monde d'aujourd’hui: «Un jour, un peuple vit uni et le lendemain tout peut s’écrouler car les hommes décident de se tirer dessus. Pourquoi est-ce si difficile de vivre ensemble alors qu’il est si simple de faire cohabiter les différentes cultures sur une partition?» Volontairement naïf, ce questionnement traduit toute la philosophie de l’artiste, idéaliste engagé qui considère que «sans utopie il n’existerait pas d’histoire de l’humanité.»

Recommencer à zéro

Celui qui a démarré sa carrière musicale dans les bars à strip-tease de la côte Adriatique, en parallèle à ses études en philosophie et sociologie, a inventé le rock yougoslave avec son groupe Bijelo Dugme. Et rencontré un succès sans précédent dans les Balkans avec plus de six millions d’albums vendus. En 1991, lorsque la guerre éclate, il s’exile à Paris. «Tout a changé. J’ai dû repartir de zéro. Avant la guerre, je vivais comme une rock star à la retraite. Je m’étais acheté une belle maison en Croatie, de jolis meubles, une belle voiture. En un jour, j’ai tout perdu. Ça m’a ouvert les yeux. C’est quelque chose de sain. Il a fallu que je recommence à travailler. La guerre m’a fait renaître artistiquement.» Aujourd’hui encore, cet antimilitariste décrit son amour pour les Balkans comme «difficile»: son grand-père comme son père étaient des soldats engagés dans l’armée yougoslave. «Si je ne m’étais pas réfugié en France, j’aurai été forcé de devenir soldat à mon tour. J’ai l’impression que c’était la seule manière d’être patriote là-bas.»

À son arrivée en France, Goran Bregovic a déjà composé «Le Temps des Gitans» (1989) pour son ami Emir Kusturica rencontré dans les années 70 alors que ce dernier était bassiste d’un groupe punk. Pour le cinéaste serbe, il signera ensuite les bandes-son d’«Arizona Dream» (1993) et «Underground», Palme d’or à Cannes en 1995. D’autres musiques de film suivront, dont celle de «La Reine Margot» de Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani (1994). Même si le musicien, qui a collaboré avec Iggy Pop, les Gipsy Kings, Stephan Eicher ou Rachid Taha, refuse l’étiquette de compositeur pour le cinéma.

Depuis, il revisite à sa sauce les chants traditionnels tziganes et gitans avec son orchestre, à grand renfort de rock et de sonorités métissées. «À l’époque, en Yougoslavie, la musique gitane nous ouvrait sur le monde extérieur. Le peuple gitan a été beaucoup stigmatisé et martyrisé en Europe. Pourtant il a participé grandement à façonner la culture et la musique du continent.» En puisant allègrement dans le répertoire manouche, Goran Bregovic a trouvé sa voie: unir les hommes de tous horizons autour d’une grande fête commune.