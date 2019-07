La «Ronde de Nuit» se fait belle en direct et en public

Tailladée à coups de couteau à beurre en 1975 par un déséquilibré, la «Ronde de Nuit», monument pictural emblématique de Rembrandt, avait été restaurée dans la foulée, ce qui n’a pas empêché la formation de halo blanc sur les parties qui avaient alors été endommagées. Le petit chien, en bas à droite de l’œuvre, se décolorant d’ailleurs de plus en plus.

Les experts sont donc de retour au chevet de l’une des stars, si ce n’est la star du Rijksmuseum d’Amsterdam qui voit défiler des millions de visiteurs chaque année. Mais Taco Dibbits, directeur de l’institution, a décidé de ne pas les priver d’une «œuvre qui appartient à tout le monde.» Le chantier de la restauration a donc débuté lundi dans la galerie d’honneur du musée, la peinture de 3,8 mètres de haut sur 4,5 mètres de large pour un poids de 337 kilos ayant été placée dans un écrin de verre. L’artifice permet d’assister in situ et sur internet à l’avancement du chantier de la restauration estimé à plusieurs millions d’euros. Il devrait s’échelonner sur plusieurs années et occuper une équipe de 25 scientifiques, restaurateurs, conservateurs, chercheurs.

Rembrandt Van Rijn (1606-1669) avait reçu en 1642 une commande du capitaine de la milice bourgeoise d’Amsterdam, Frans Banninck Cocq, pour portraiturer les officiers et membres de sa milice. Acquis en 1885 par le Rijksmuseum, le tableau a survécu à une première attaque au couteau en 1911 et à une autre à l’acide sulfurique en 1990.