Dans son labo livresque, la chimiste épouvante

L’éditrice Caroline Léprée se souvient de ce jour de juin 2019, quand son assistante débarqua dans son bureau parisien «en état d’ébullition». Des manuscrits, Calmann-Lévy en voit passer d’innombrables, mais ce «Tombent les anges», posté par mail, brûlait les doigts. «Intriguée, je l’ai pris en lecture, dévoré en moins de deux! Il y avait là-dedans une justesse souveraine dans les dialogues, scènes d’adrénaline et de sexe. D’habitude, c’est l’un ou l’autre. Rarement l’osmose parfaite.» Après vérification, ce thriller viscéral subjugue. L’auteure, Marlène Charine, ne surprend pas moins.

Déjà que la Vaudoise, primoromancière de 44 ans, ingénieure en chimie de profession, donne rendez-vous à Bâle, dans une église néogothique occupée par une faune d’alternatifs et de bobos de tout bord. Au Café-Bar Elisabethen, les chants sacrés de la visionnaire Hildegard von Bingen s’élèvent vers le ciel avec le fumet du risotto aux graines de courge bio. «J’aime cette ville, sourit Marlène Charine. J’ai toujours l’impression d’y être en vacances.» Elle habite pourtant depuis vingt ans en Suisse alémanique.

Son polar ne brandit d’ailleurs pas des particularismes helvétiques qui quadrillent les arrondissements parisiens. «Sans doute parce que j’ai beaucoup bougé pour mes études, les hasards de l’existence, de Lausanne à Sion, Fribourg, puis en Argovie, Bâle et Zurich enfin. Je me sens partout chez moi.» Ses ancrages, la romancière éprouvette les trouve dans ses amours anciennes avec la littérature. «J’avais un gros problème avec la bibliothèque d’Épalinges: je ne pouvais prendre qu’un livre par semaine… Même si je négociais pour les grandes vacances d’été, ça ne me suffisait pas. Alors je me rabattais sur la bibliothèque de mon père. Il travaillait dans la banque, c’était son évasion. Il m’a filé le virus.»

«Relativement» extrémiste

Dans ce milieu bourgeois –«tout normal, quoi!»–, la lecture devient presque son oxygène quand un prof au collège l’initie à la comédie humaine selon Balzac, la fantaisie de Boris Vian, la SF de Barjavel ou Lenteric. Ne l’imaginez pas en ado introvertie griffonnant ses premières œuvres dans son coin. «Je crois qu’elle ne tenait même pas un journal intime», précise Cédric, son frère aîné de quatre ans. Plus garçon manqué que jeune fille sage, la scientifique relève d’ailleurs volontiers les défis athlétiques. «Je dois fatiguer mon entourage, car je peux devenir «relativement» extrémiste. Quand je me suis mise à la course à pied, j’ai fini par courir le marathon. L’an dernier, j’ai concrétisé une vieille envie de chanter, je suis entrée dans un chœur du canton de Berne qui montait «Nabucco» de Verdi.» Ces aventures, analyse-t-elle, viennent d’un souci d’équilibre. «J’exerce un métier très terre à terre. Dans ma spécialité, le droit alimentaire, je traite d’articles de législation, de chiffres, il n’y a pas de place pour la créativité. Ce qui n’a pas empêché pas les idées de me trotter dans la tête. Mais j’ai dû gagner en maturité.» Dans la pratique, ça se traduit par «un mari, deux enfants, un job à 50%», ironise son frangin. «Mais ne vous fiez pas à ce schéma classique, poursuit-il. Sous la surface tranquille bouillonne un énorme imaginaire. Ceux qui seront surpris par le style parfois trash de son écriture ignorent le long cheminement qui y a mené!»

Hyperactive que l’aspiration à l’harmonie semble contenir en permanence, Marlène Charine détesterait se perdre dans les projets, s’y dissoudre. «De crainte de m’éparpiller, j’ai attendu de trouver ma voix pour l’exprimer.» Et les ténèbres claquent à la figure. Son héroïque enquêtrice hallucine sur les lieux de crime, son chef bourru traîne des fantômes dans son placard tandis que rodent les pervers sexuels et les tortionnaires en quête de faibles femmes névrosées. «Je vous jure que je ne découpe pas de cadavres dans ma cave… mais ne sommes-nous pas confrontés au quotidien avec le Mal? Avec Stephen King, j’ai appris la banalité de nos démons. Bon, là encore, lui en a tâté, avec l’alcool et la drogue. Moi pas.» Même si elle adore se faire peur.

Personnage omniprésent

«J’aime tester dans la vie, écrire des nouvelles, par exemple, relève pour moi du terrain de jeu où m’essayer à des styles, des univers. À 19ans, quand j’ai commencé, c’était une manière d’exister en parallèle.» La romancière explique son passage au long format avec une simplicité radicale: «Cécile, mon personnage principal, s’est accrochée à moi, avec ses fêlures, ses visions surnaturelles. C’était magique, le livre surgissait… J’y réfléchissais tout le temps, en conduisant pour aller au travail à Zurich ou à la garderie. Et, quand les enfants étaient à l’école, les séquences visuelles s’inscrivaient.» Les bambins ne sont pas près de goûter à sa prose.

Ne la taquinez pas sur les scènes olé olé qui balafrent ce roman noir. «Ce n’est pas moi, c’est le personnage qui commande. L’inné, l’acquis, comment trouver sa place? Je plante le décor et, sur ce point, Google Maps, c'est magnifique.» Silence. Mais ces histoires de peaux, du doux rose bonbon romantique au glauque écorché le plus sordide, où se cartographient-elles? «Comment dire, sinon que ces pulsions me semblaient essentielles à la définition identitaire des personnages. Même si j’en suis à des années-lumière, si éloignée qu’au fond cette sensualité sauvage, brutale même, doit remonter à ma perception de la société actuelle.» Le stock de détraqués semble inépuisable. «Je travaille déjà sur d’autres épisodes. Oh, vivre de l’écriture, c'est de la musique d’avenir, je ne rêve pas d’un conte de fées à la Joël Dicker. Même si, par tempérament, j’espère le meilleur.» La moindre des courtoisies pour celle qui donne à voir le pire.