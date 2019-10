Léonard de Vinci s'invite au Louvre

Italie Malgré les réticences de défenseurs du patrimoine, l'Italie va prêter plusieurs réalisations de Léonard de Vinci au musée du Louvre. Plus...

Paris Après deux mois de travaux de rénovation dans le musée, le célèbre tableau de Léonard de Vinci est à nouveau exposé. Plus...

Arts et sciences Gallimard va rééditer une partie des écrits léonardiens. Ceux-ci révèlent l'immensité des connaissances, des préoccupations et des interrogations scientifiques de l'homme de la Renaissance. Plus...