Les activités à faire près de chez vous ce week-end

Culte aux Docks

Vingt-cinq ans de métier et presque autant de disques. Trio norvégien avec un blason en forme de délire filmique dans le désert de Californie, Motorpsycho n’a comme constance que la qualité et l’intensité de ses expérimentations, qu’il taille du rock carré, touille des élixirs psychés, s’aventure en terrain jazzy, stoner, folk ou country, décolle vers des bandes-sons cinématographiques, joue en virtuose ou se lance dans des délires progressifs. Unique date suisse, pas de première partie, voilà. François Barras

Lausanne, Docks

Sa 25 mai (20h30)

www.docks.ch

Orient dans le Sound

Dans le cadre du Pully Sound Sound, le CityClub présente l’une de ses désormais traditionnelles soirées ouvertes par un film et poursuivies par un concert. L’Orient est à l’honneur avec le film iranien «Les Chats persans» (2009) de Bahman Ghobadi ou l’épopée musicale d’un Téhéran underground. Jerusalem In My Heart prend ensuite le relais en musique mais en images aussi puisque le duo libano-montréalais accompagne ses sons triturés et filtrés, rendant hommage au caractère fragile de la cassette audio, de projections tout autant manipulées. Une expérience sensorielle à la lisière de la nostalgie et de l’engagement politique. Boris Senff

Pully, CityClub

Ve 24 mai (film, 19h; concert, 21h)

Rens.: 021 711 31 91

www.cityclubpully.ch

Goth au Bourg

Depuis sept ans, les Zurichois de Veil Of Light déploient un univers beau mais peu gai, qui lorgnait vers des voiles gothiques et des ornements de cold wave mélancolique. Son dernier album en date, «Front Teeth», sorti en 2017, choisit la voie d’ambiances à la mode, plus clairement électroniques et martelées sous les coups de synthétiseurs martiaux. De quoi muscler le set des Alémaniques, qui seront précédés par les Français de Poison Point. Le duo combine voix ténébreuse sur fonds de hurlements de synthétiseurs et de boîte à rythme. Cold wave, techno, EBM et synthpunk: tout un programme. François Barras

Lausanne, Bourg

Ve 24 mai (22h)

www.le-bourg.ch

Scène

Tabea «forever»

La chorégraphe bâloise Tabea Martin danse la mort et la vie éternelle pour un public d’enfants et d’adultes. Avec «This Is My Last Dance», présenté en 2018 à Sévelin 36 dans le cadre de Programme Commun, Tabea Martin et Simona Bertozzi se demandaient déjà, avec Beckett, comment vivre et garder espoir, tout en regardant la fin qui nous attend. Dans «Forever», elle reprend la même thématique, mais cette fois-ci dans le but de partager la danse contemporaine avec les plus petits. Thérèse Courvoisier

Lausanne, Théâtre de Vidy

Ve 24 (19h), sa 25 (17h)

Durée: 1h05. Dès 8 ans

www.vidy.ch

Classique

Hommage à Serrat

Prenant décidément goût aux répertoires populaires comme le tango, l’Ensemble Vocal Euterpe se plonge dans les mélodies charmeuses et les textes engagés du chansonnier catalan Joan Manuel Serrat. Christophe Gesseney a entrelacé ces chansons modernes harmonisées pour chœur avec des œuvres classiques ibériques du XVe au XVIIIe siècle, tantôt en latin, tantôt en espagnol ou en catalan. Matthieu Chenal

Lausanne, Saint-Laurent Sa 25 (18h)

Nyon, temple protestant Di 26 (17h)

Montheron, abbaye Di 2 juin (17h)

www.ev-euterpe.ch

Chiome d’Oro

La saison musicale de Caux débute ce dimanche avec l’ensemble Chiome d’Oro de Capucine Keller. La soprano parcourt l’Europe baroque avec son complice Pierre-Louis Rétat au clavecin, Charles-Édouard Fantin au théorbe, Rodrigo Calveyra aux flûtes et Cecilia Knudtsen à la viole. Matthieu Chenal

Caux, chapelle

Di 26 (17h)

www.caux-musical.ch

(24 heures)