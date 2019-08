Les Robin reviennent dans les bois

Ils sont quatre comme les Dalton, mais question brigand, ils se revendiquent plutôt de Robin de Luxley. Aux cruels frères de l’Ouest – seule la bande dessinée les a rendus sympathiques dans l’imagerie populaire en leur préférant leurs quatre cousins de fiction –, le Quatuor Bocal a tout de même emprunté leur persévérance. Car bis repetita, ils reviennent, un an plus tard, sur les lieux boisés de leurs bienfaits musicaux. Leur Sherwood à eux, ils l’ont déniché à Yverdon, non loin du lac, Entre-Thièle-et-Mujon.

«La forêt est emplie d’une poésie infinie, mais elle dégage une telle puissance que tu t’y sens presque comme un étranger», racontait Yvan Richardet, l’un des quatre hérauts, l’été dernier. Mais lui et ses compagnons Pascal Berney, Jérôme Delaloye et Christian Vez ont semble-t-il apprivoisé les lieux puisqu’ils y poussent à nouveau la voix ces deux prochains week-ends allongés au jeudi. «Dans un premier temps, on avait imaginé le jouer ailleurs, mais on s’est rendu compte que le réadapter dans une autre forêt serait un travail titanesque», explique Pascal Berney.

La noble cause du plus équitable des brigands, le Quatuor Bocal la reprend donc, en forêt et en chansons. Les quatre gaillards mis en scène par les arTpenteurs Thierry Crozat et Chantal Bianchi n’ont pas oublié que Robin des Bois était mort et enterré. Alors, ils sont ses compagnons qui reprennent la lutte, cherchant à travers le répertoire de la chanson francophone à la mettre au goût du jour. Et les spectateurs ont un rôle à jouer dans ce récital théâtral déambulatoire. «On les accueille et on les emmène afin de les entraîner à rejoindre le combat», conclut Pascal Berney.