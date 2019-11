La littérature, drogue dure

Du sniff adolescent à l’éther à la plupart des psychotropes – «sauf l’opium et l’ecstasy» – la femme de lettres Cécile Guilbert ne cache pas avoir beaucoup pratiqué. Elle s’en tient désormais à une incurable addiction, la littérature, «ce dialogue avec des morts parfois plus vivants que nous, une fraternité qui va au-delà». En aventurière «de la liberté libre», l’érudite groupie de Saint-Simon, Andy Warhol, von Sacher-Masoch ou Bret Easton Ellis, se défonce dans une encyclopédie ensorceleuse. «Écrits stupéfiants» recense, de l’Antiquité à nos jours, les écrivains créant sous influence. La cinquantaine rugissante d’une voix encore rauque des fumerolles d’antan, l’essayiste revisite cette pharmacie littéraire, ce Gault&Millau de la dope. Première planée, l’inventaire ne suit pas l’ordre chronologique ou alphabétique.

Pourquoi suivre cette classification scientifique mais si singulière? Des ouvrages fragmentaires existent sur le sujet, pas d’approche systématique. La classification de Louis Lewin (NDLR: en 1928, le pharmacologue allemand établit 5 classes de psychotropes, d’Euphorica à Phantastica) me permettait d’échapper à l’ordre chronologique, fastidieux et, surtout, finalement embrouilleur.



Cécile Guilbert, écrivain, essayiste, historienne et critique née à Pau, en 1963

Dans quel sens? La chronologie mélange tous les types de substances et ne dégage au fond qu’une évidence, à savoir que selon l’époque il y a plus ou moins forte consommation. J’avais l’intuition d’une démonstration à faire sur les familles de stupéfiants et les écrivains qui en relevaient. Les psychédéliques, par exemple, écrivent par «autoexpérimentation» rigoureuse et quasi scientifique. Ils n’ont rien à voir avec la poésie lyrique provoquée par la consommation d’opium.



Y en a-t-il de plus productives? De par leur nature, l’opium et le haschisch semblent avoir généré le plus de faveurs des écrivains, c’est indéniable. Cocteau figure parmi ces esthètes de l’opium – tous ne le sont pas, croyez-moi! Même si les fumoirs évoquent un imaginaire «automatique» par leurs rituels révérencieux et décors raffinés. Cette drogue, à l’accès libre dans ces années-là, relève aussi du luxe, elle exige du temps, ouvre une rêverie sur soi. Tout le contraire du profil qui s’associe à la cocaïne par exemple. Quant au haschisch, plus facile à trouver aussi, il provoque des hallucinations douces, voluptueuses.



Le paradoxe demeure, ces drogues ne mènent-elles pas à la destruction plus qu’à la création? Du manque à l’anéantissement du système nerveux, toutes n’ont pas les mêmes conséquences. Le terme «la drogue» si simpliste, est à bannir. J’avais envie de faire de la pédagogie au niveau culturel, historique, etc. Pas du prosélytisme!



Comprenez-vous leur permanence, d’Homère à Will Self? Les drogues concernent les humains, agitent la mémoire sociale, depuis la nuit des temps, de la pharmacopée antique, moyenâgeuse, védique, etc. à la prolifération actuelle des drogues de synthèse. Par contre, leur exploration littéraire reste un phénomène moderne qui surgit à la fin du XVIIIe siècle avec les opiophages anglais, semble rester une affaire européenne et américaine.



Étrange exclusivité, non? Il y a très peu de Russes par exemple, peut-être par manque d’accès. Au milieu du XXe siècle d’ailleurs, la drogue se répandra partout. Mais historiquement demeure ce noyau dur européen et américain. Il faut y voir la manière dont s’organise la culture, avec des communautés rebelles à l’ordre établi, une bohème qui fait peur aux bons bourgeois, une «gangrène».



Avec, en caricaturant, ce génie qui serait un truc de nerfs et chimie? Le système nerveux central affecte certainement la création. Les artistes incarnent le concept même de la liberté, néanmoins… leur rapport à la drogue me semble moins souverain. À noter aussi, le fait que parmi eux, il y eut beaucoup de malades, un Antonin Artaud par exemple, rentre dans la morphine parce qu’il souffre. Puis une évidence: la société des gens dits normaux n’enfante pas des écrivains mais des sociologues.



Qu’en est-il aujourd’hui? Il n’y a sans doute jamais eu autant de drogués sur cette planète. Mais la question s’est déplacée, ne fait plus l’objet d’une exploration littéraire. Le corps même de l’écriture, cette affaire liée à une intériorité si individuelle, a évolué vers d’autres champs. Cela ne manifeste même pas une sagesse, une maturité. J’y vois une banalisation de molécules dont la «nouveauté» n’excite plus cette scène. La dernière à avoir passionné des écrivains, et marginalement, c’était l’ecstasy. Mais globalement, l’imaginaire sur le sujet est clos.



Faut-il y voir le reflet de notre société plus policée? L’âge d’or n’était pas né d’un effet hors sol, il témoignait d’effets de mode, de mouvements politiques. De nos jours, les transgressions demeurent mais ne s’expriment plus que très peu dans la sphère littéraire.



Qu’avez-vous appris de cette étude menée depuis 2010? J’ai découvert dans les textes mêmes qu’il y avait autant d’effets des stupéfiants que d’individualités. À les lire, j’ai souvent eu l’impression que les écrivains ne parlaient pas de la même drogue.



Serait-ce l’ultime force de l’esprit sur la chimie? En tout cas, une mise à distance intéressante par le travail de la fictionnalisation d’une expérience. Ces œuvres, de surcroît, témoignent évidemment de la passion pour le fonctionnement de l’esprit, cette mise en œuvre du fantasme sur les possibilités que des drogues pourraient offrir pour explorer de nouvelles dimensions de la conscience. Cette forme d’autoanalyse me semble indissociable de la condition d’écrivain.



L’intelligence artificielle n’intéresse-t-elle pas plus que l’introspection intime de nos jours? Je ne crois pas. En fait, l’intelligence artificielle fascine en tant qu’objet de réflexion sociale. Les puissants de ce monde ont intérêt à substituer des intelligences artificielles aux êtres humains. Mais ce syndrome d’une technologie suprême effraierait plutôt les écrivains farouchement attachés à leurs prérogatives spirituelles. Eux se considèrent comme le dernier bastion de la créativité, avec ce que cela suppose d’incarnation physique.



Qu’entendez-vous par là? Via cette histoire parallèle, il m’est apparu central de voir combien les écrivains ont un corps. Il faut autant de talent pour décrire les effets des drogues que les émotions gustatives, amoureuses, etc. Tout ce qui concerne les sens teste la qualité de l’écrivain, et la drogue est un baromètre absolu.



Autre paradoxe, l’écrivain physique, invisible jadis, s’exhibe désormais. Pourtant, je constate un appauvrissement de l’écrit par rapport aux élaborations si sophistiquées du passé. D’ailleurs, ces écrivains filmés, photographiés, ne livrent absolument rien de leurs corps. Au contraire, l’image fait écran à ce que seraient leurs corps s’ils nous les décrivaient.